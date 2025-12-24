Не поливом єдиним: як змусити орхідею квітнути взимку

Орхідея / © pexels.com

У холодну пору року орхідеї нерідко скидають бутони й виглядають виснаженими, але «розбудити» їх узимку можна дуже швидко. За словами фахівців, вирішальне значення має не підживлення чи полив, а правильне місце в оселі після старту опалювального сезону.

Про це повідомило видання Express.

Експерти пояснюють: сухе й гаряче повітря від батарей та вентиляції миттєво зневоднює рослину. Якщо орхідея стоїть поруч із радіатором, на протязі або біля дверей, її краще без зволікань переставити. Масове опадання бутонів зазвичай сигналізує про стрес — переохолодження або різкі перепади температур.

У природі орхідеї живуть у вологих тропіках і значну частину вологи отримують з повітря. Взимку це робить їх особливо чутливими до мікроклімату в домі: батареї можуть перегріти рослину, а холод від вікон чи вхідних дверей — пошкодити коріння та квіти.

Оптимальний варіант — світле місце за кілька кроків від вікна, але не на самому підвіконні. Найкраще підходять північні або східні вікна з м’яким ранковим світлом. Важливо, щоб температура залишалася стабільною: вдень — вище 18 °C, уночі — не опускалася нижче 13 °C.

Фахівці радять розміщувати орхідеї у вітальні, кабінеті чи коридорі — там, де протягом дня немає різких температурних стрибків. Кухня або ванна теж можуть підійти завдяки підвищеній вологості, але лише якщо в приміщенні тепло. На кухні рослину варто тримати подалі від фруктів: газ, який вони виділяють під час дозрівання, пришвидшує в’янення та опадання квітів.

Інколи достатньо кількох хвилин і правильного місця, щоб орхідея спокійно пережила зиму й навіть потішила новим цвітінням.

Нагадаємо, раніше я розповідала, які фрукти можна виростити у своїй квартирі. Ці рослини плодоносять на підвіконні та тішать регулярним урожаєм навіть у міських умовах.