Місячний календар стрижок на грудень 2026 / © pexels.com

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Місячний календар стрижок на грудень допоможе визначитися з датою, якщо ви хочете не лише освіжити зачіску, а й подбати про волосся перед святами. Розповідаємо, коли краще записатися до майстра, а які дні варто залишити для домашнього догляду.

Місячний календар стрижок на грудень 2026 року

У грудні є дати, які вважаються вдалими для стрижки, а також дні, коли від зміни зачіски радять утриматися. Якщо плануєте похід до салону, можна орієнтуватися на такий календар:

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Найкращі дні для стрижки: 1, 2, 12, 21, 22, 27 та 29 грудня.

Хороші дні: 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 30 та 31 грудня.

Нейтральні дні: 8, 14, 26 та 28 грудня.

Несприятливі дні: 3, 4, 13, 15, 17, 18 та 24 грудня.

Найгірші дні для стрижки: 9 та 25 грудня.

Найсприятливіші дні для стрижки у грудні

Якщо давно хотіли змінити зачіску, грудень пропонує кілька вдалих дат. Найкращими для стрижки вважаються 1, 2, 12, 21, 22, 27 та 29 числа.

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У ці дні можна запланувати як звичайне підрівнювання кінчиків, так і більш помітні зміни. Наприклад, зробити каре, змінити форму чубчика, спробувати нову стрижку або нарешті позбутися довжини, яка давно набридла.

Хорошими для відвідування перукаря також будуть 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 30 та 31 грудня. Якщо хочете привести волосся до ладу перед святами, можна обрати одну з цих дат.

Коли краще не стригти волосся у грудні 2026 року

За місячним календарем, 3, 4, 13, 15, 17, 18 та 24 грудня не належать до вдалих днів для стрижки. У цей період радять не поспішати зі зміною образу, особливо якщо ви плануєте кардинально змінити зачіску.

Найменш сприятливими датами вважаються 9 та 25 грудня. Якщо вірите в місячні рекомендації, запис до перукаря на ці дні краще перенести.

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Натомість можна приділити час догляду за волоссям: зробити живильну маску, використати зволожувальні засоби або просто дати волоссю відпочити від гарячих інструментів.

Нейтральні дні для стрижки

Не всі дати грудня мають чіткі рекомендації. 8, 14, 26 та 28 грудня вважаються нейтральними днями. У цей час можна підрівняти кінчики, освіжити звичну стрижку або зробити легку корекцію зачіски.

Якщо ви не орієнтуєтеся на місячний календар, обирайте день, коли вам зручно відвідати салон і є вільний час у вашого майстра. Перед святами перукарні часто працюють із великим навантаженням, тому запис краще не відкладати на останній момент.

FAQ

Коли найкраще стригти волосся у грудні 2026 року?

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Найкращими днями для стрижки за місячним календарем вважаються 1, 2, 12, 21, 22, 27 та 29 грудня. Також можна записатися до перукаря 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 30 або 31 грудня.

Коли не можна стригти волосся у грудні 2026 року?

Найневдалішими днями для стрижки називають 9 та 25 грудня. Несприятливими також вважаються 3, 4, 13, 15, 17, 18 та 24 грудня. Якщо плануєте змінити зачіску за місячним календарем, краще обрати іншу дату.

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