Не поспішайте купувати ванну: стару сантехніку можна перетворити на нову за кілька годин

Якщо ваша стара ванна втратила свій первозданний привабливий вигляд, пожовкла або покрилася подряпинами, не поспішайте її міняти. Її можна оновити власноруч, для цього вам знадобиться лише фарба та кілька годин. Розповідаємо, як без зайвих витрат часу та грошей перетворити навіть найстарішу ванну на нову.

Які матеріали вибрати, як правильно пофарбувати ванну, щоб вона стала, неначе нова

Вибір фарби. Це вкрай важливий момент, бо не кожна фарба підходить для сантехніки. Важливо враховувати матеріал ванни й тип фарби, яка підходитиме для вологих приміщень. Якщо ви не знаєте цієї інформації, вам допоможе продавець фарби. Найкраще вибирати епоксидну фарбу, вона довговічна та стійка до вологи. Акрилова швидко сохне і створює гладку поверхню.

Це вкрай важливий момент, бо не кожна фарба підходить для сантехніки. Важливо враховувати матеріал ванни й тип фарби, яка підходитиме для вологих приміщень. Якщо ви не знаєте цієї інформації, вам допоможе продавець фарби. Найкраще вибирати епоксидну фарбу, вона довговічна та стійка до вологи. Акрилова швидко сохне і створює гладку поверхню. Нанесення фарби. Найкраще вибирати для нанесення валик, тоді покриття вийде рівномірним і гладким, без зайвих патьоків. Перед фарбуванням треба зчистити іржу й вапняний наліт, а потім знежирити поверхню. Також треба нанести ґрунтовку, щоб фарба краще прилягала. Ванну треба фарбувати у два шари, витримуючи час висихання між нанесеннями.

Найкраще вибирати для нанесення валик, тоді покриття вийде рівномірним і гладким, без зайвих патьоків. Перед фарбуванням треба зчистити іржу й вапняний наліт, а потім знежирити поверхню. Також треба нанести ґрунтовку, щоб фарба краще прилягала. Ванну треба фарбувати у два шари, витримуючи час висихання між нанесеннями. Захист від вологи. Щоб подовжити термін служби покриття, найкраще закріпити фарбу вологостійким лаком.

Щоб подовжити термін служби покриття, найкраще закріпити фарбу вологостійким лаком. Як надовго зберегти оновлений вигляд ванни. Не слід використовувати агресивні засоби для чищення, вони пошкодять фарбу. Не кидайте у ванну важкі предмети, бо фарба може сколотися.

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