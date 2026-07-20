Не поспішайте купувати новий iPhone: ексспівробітник Apple розкрив секрет, про який мало хто знає

iPhone / © pexels.com

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Колишній співробітник Apple Тайлер Морган заявив, що багатьом власникам iPhone не обов’язково купувати новий смартфон через погіршення роботи батареї. За його словами, у більшості випадків заміна акумулятора або кілька простих налаштувань можуть суттєво покращити продуктивність пристрою та продовжити термін його служби.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Морган наголосив, що багатьом користувачам достатньо просто замінити батарею, щоб продовжити термін служби пристрою. За його словами, вартість такої послуги в Apple становить близько 80 доларів. Водночас власники підписки AppleCare можуть безкоштовно замінити акумулятор, якщо його максимальна ємність знизилася до 79% або нижче.

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Він також зазначив, що користувачі з відповідними технічними навичками можуть самостійно замінити батарею. Для цього Apple пропонує спеціальний комплект, до якого входять інструкція та професійні інструменти. Набір можна орендувати на тиждень за 49 доларів.

Окрім заміни акумулятора, колишній працівник Apple радить оптимізувати налаштування смартфона. Найпростішим безкоштовним способом зменшити споживання енергії він назвав вимкнення фонового оновлення програм. Ця функція дозволяє застосункам автоматично оновлювати дані навіть тоді, коли вони не відкриті, що може помітно скорочувати час роботи від батареї.

Щоб змінити ці параметри, потрібно відкрити «Налаштування», перейти до розділу «Загальні», а далі — «Фонове оновлення програм». Там можна повністю вимкнути цю функцію або дозволити її лише через Wi-Fi чи для окремих застосунків.

За словами Моргана, це особливо корисно після перенесення резервної копії на новий iPhone. Після відновлення даних багато застосунків починають синхронізувати інформацію у фоновому режимі, навіть якщо користувач майже ними не користується.

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Також він рекомендує використовувати темні шпалери, знижувати яскравість екрана та за потреби вимикати функції автоматичного регулювання яскравості й True Tone, якщо головною метою є довша автономна робота. Крім того, експрацівник Apple радить не допускати перегрівання смартфона, не залишати його надовго на зарядці після досягнення 100% та не тримати під прямим сонячним промінням.

Ще одна порада стосується режиму заряджання. Морган рекомендує, коли це можливо, підтримувати рівень заряду в межах 20–80%, а не постійно заряджати пристрій до 100% або розряджати його «в нуль». Він також нагадав, що в iPhone вже є функції керування заряджанням, які можуть автоматично обмежувати максимальний рівень заряду батареї.

Окремо Морган висловив думку, що власникам старіших моделей iPhone не завжди варто поспішати з встановленням нових версій iOS. На його переконання, сучасні оновлення насамперед оптимізовані для нових пристроїв, тому на старих смартфонах, попри сумісність, вони можуть працювати менш ефективно.

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