Не поспішайте мити ці 5 продуктів: експерти попередили про приховану небезпеку

Багато людей звикли мити майже всі продукти перед приготуванням, вважаючи, що це допомагає зробити їжу безпечнішою. Однак експерти з безпеки харчових продуктів попереджають: деякі продукти після контакту з водою можуть не лише втратити свої властивості, а й стати причиною поширення бактерій на кухні.

Про це повідомило видання Eating Well.

Фахівці пояснюють, що миття окремих продуктів у раковині здатне переносити небезпечні мікроорганізми на стільниці, посуд, кухонне приладдя та інші продукти. У результаті зростає ризик харчового отруєння та перехресного забруднення.

Сира птиця, м’ясо та морепродукти

Експерти наголошують, що курку, індичку, яловичину, свинину та морепродукти не слід промивати перед приготуванням. Попри поширену звичку «очищати» сире м’ясо водою, це не допомагає позбутися бактерій.

За словами фахівців, під час миття бризки води можуть переносити сальмонелу, кампілобактер, Listeria monocytogenes та інші патогени на навколишні поверхні. Особливо це стосується сирої курки та морепродуктів.

Натомість експерти радять використовувати окремі дошки та кухонне приладдя для сирих продуктів і готової їжі, щоб уникнути перехресного забруднення.

Після контакту із сирим м’ясом слід ретельно мити руки та дезінфікувати робочі поверхні. Безпечність продукту забезпечує саме правильна термічна обробка. Зокрема, птицю рекомендують готувати до внутрішньої температури щонайменше 74°C, м’ясо та морепродукти — до 64°C, а м’ясний фарш — до 71°C.

Яйця у шкаралупі

Фахівці також не радять мити сирі яйця перед використанням. У США яйця зазвичай очищують ще до продажу, тому додаткове миття вдома не потрібне.

Експерти пояснюють, що вода може пошкодити шкаралупу та підвищити ризик проникнення бактерій усередину яйця. Якщо на поверхні є забруднення, яйця радять обережно протерти сухою або трохи вологою тканиною.

Попередньо миті овочі та салати

Салатні суміші, молода морква та інші продукти з позначками «попередньо миті», «тричі миті» або «готові до вживання» також не потребують додаткового ополіскування.

Експерти зазначають, що повторне миття може навпаки призвести до потрапляння бактерій із раковини, рук або кухонного посуду. Через це ризик забруднення лише зростає.

Гриби

Гриби не радять довго тримати під водою через їхню пористу структуру. Вони швидко вбирають рідину, що може погіршити текстуру під час приготування.

Фахівці рекомендують лише швидко сполоснути гриби або очистити їх спеціальною щіткою, після чого витерти паперовим рушником чи сухою тканиною.

Збагачений рис

Ще один продукт у списку — збагачений рис. Деякі люди промивають його перед варінням, щоб прибрати зайвий крохмаль або через побоювання щодо вмісту миш’яку.

Втім експерти застерігають, що надмірне промивання може вимивати додані мікроелементи, зокрема вітаміни групи B та залізо. Тому, якщо промивання не потрібне для бажаної текстури, від нього радять відмовитися.

