Не поспішайте називати їх старомодними: шпалери з минулого стали головним трендом інтер’єру

Які шпалери вибрати для квартири / © pexels.com

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Тепер такі шпалери можна побачити в сучасних квартирах, заміських будинках і дизайнерських проєктах. Щоправда, використовують їх трохи інакше, ніж раніше. Замість того щоб обклеювати однаковим малюнком усю кімнату, дизайнери часто роблять акцент на одній стіні або підбирають принт під меблі й загальну кольорову гаму.

Інтерес до вінтажних мотивів пояснюється популярністю затишних інтер’єрів із характером. Про повернення квіткових шпалер пише, зокрема, британське видання House & Garden. А в опитуванні дизайнерів, проведеному платформою 1stDibs у межах прогнозу тенденцій на 2026 рік, 22% респондентів відзначили перспективність квіткових і ботанічних мотивів.

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Які шпалери з минулого знову стали популярними

Якщо раніше квіткові шпалери асоціювалися переважно з класичними інтер’єрами, то тепер вибір значно ширший. Виробники пропонують як знайомі дрібні орнаменти, так і великі малюнки, які нагадують картини на стінах:

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Великі квіти. Троянди, півонії, магнолії та інші бутони з великими пелюстками знову привертають увагу. Особливо ефектно виглядають шпалери, на яких квіти займають майже всю поверхню. Такий малюнок сам по собі стає прикрасою кімнати, тому поруч із ним краще поставити прості меблі без складного декору. Дрібний квітковий принт. Саме такі шпалери багато хто пам’ятає з дитинства. Маленькі квіти, тонкі стебла та листочки створюють знайомий вінтажний настрій. Вони добре пасують до дерев’яних меблів, світлих штор і текстилю спокійних відтінків. Особливо гарний вигляд такі принти мають у спальнях і невеликих вітальнях. Темне тло та яскраві квіти. Шпалери темно-зеленого, синього, бордового або шоколадного кольору з контрастними рослинними малюнками — варіант для тих, хто любить виразні інтер’єри. Вони можуть зробити кімнату візуально глибшою та додати їй трохи драматичності. Щоправда, у невеликих приміщеннях із недостатнім освітленням із такими кольорами варто бути обережними. Ботанічні малюнки. Окремої уваги заслуговують шпалери, схожі на сторінки старих книжок із зображеннями рослин. На них можна побачити листя, квіти, гілки та цілі композиції, виконані в стилі ботанічних ілюстрацій. Такий варіант підійде тим, кому подобається природна тематика, але хочеться чогось стриманішого за великі яскраві бутони. Шпалери з ефектом ручного розпису. Ще один цікавий варіант — малюнки, які нагадують роботу художника. Вони можуть мати нерівні контури, приглушені кольори та плавні переходи відтінків. Завдяки цьому стіни виглядають так, ніби їх прикрасили декоративним живописом.

Як використовувати квіткові шпалери в сучасній квартирі

Найпростіший спосіб додати в інтер’єр вінтажний принт — оформити ним одну стіну. Наприклад, у спальні це може бути простір за узголів’ям ліжка, а у вітальні — стіна біля дивана. Решту поверхонь краще залишити однотонними, підібравши колір, який повторюється у візерунку.

Якщо хочеться більш виразного результату, можна обклеїти квітковими шпалерами всю кімнату. Особливо добре такий прийом працює з дрібними орнаментами та світлим тлом. У цьому випадку варто стежити, щоб меблі й декор не перетягували на себе зайву увагу.

Цікаво виглядають квіткові шпалери й у несподіваних місцях. Наприклад, ними можна оформити невеликий передпокій, нішу, зону біля туалетного столика або стіну в домашньому кабінеті. Навіть невелика ділянка з виразним малюнком здатна змінити загальне враження від приміщення.

Для кухні та ванної кімнати потрібно підбирати спеціальні вологостійкі покриття. Звичайні паперові шпалери для таких умов не підходять, тому перед покупкою варто перевірити рекомендації виробника.

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З якими меблями поєднувати шпалери з квітами

Щоб квартира не нагадувала інтер’єр із минулого століття, варто поєднувати вінтажні шпалери із сучасними деталями. Наприклад, стіна з великими трояндами матиме цікавий вигляд поруч із простим диваном, лаконічним журнальним столиком і світильником незвичайної форми.

Для дрібних квіткових візерунків можна підібрати дерев’яний комод, плетене крісло або невелику керамічну вазу. Такі деталі підтримають загальний стиль, але не перевантажать кімнату.

Ще один спосіб об’єднати інтер’єр — повторити кольори шпалер у текстилі. Якщо на стінах є темно-зелене листя та рожеві квіти, можна додати кілька подушок відповідних відтінків. Штори при цьому краще залишити однотонними.

Не варто намагатися поєднати одразу кілька активних принтів. Квіткові шпалери вже привертають достатньо уваги, тому строкаті штори, килим і меблева оббивка з подібними малюнками можуть створити візуальний безлад.

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Окремо потрібно подумати про освітлення. Темні шпалери з великими квітами краще виглядають у кімнатах, де достатньо природного світла. Якщо вікна невеликі або приміщення виходить на північний бік, можна придивитися до світлих варіантів із дрібним малюнком.

Схоже, шпалери, які ще недавно хотілося якнайшвидше зняти під час ремонту, отримали другий шанс. Квіткові орнаменти знову використовують у житлових інтер’єрах, але тепер їх поєднують із сучасними меблями, натуральними матеріалами та стриманим декором. Тож якщо вам подобаються такі візерунки, не варто відмовлятися від них лише через асоціації зі старими квартирами.

FAQ

Які шпалери зараз у моді 2026 року?

Серед актуальних варіантів — шпалери з великими квітами, дрібними вінтажними орнаментами, ботанічними ілюстраціями та рослинними малюнками на темному тлі. Також популярні принти, які нагадують ручний розпис або старовинні декоративні панно.

Як поєднувати квіткові шпалери із сучасними меблями?

Квіткові шпалери добре поєднуються з лаконічними меблями, натуральним деревом і однотонним текстилем. Якщо малюнок великий і яскравий, краще зробити його головним акцентом кімнати. Для дрібних квіткових принтів можна додати вінтажні меблі, керамічні аксесуари та плетені елементи.

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