Не поспішайте робити таку душову: дизайнери звернули увагу на важливий недолік

Душові без дверей уже не в моді / © Getty Images

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Раніше велику популярність мали душові кабіни без дверей — вони мали красивий вигляд, не потребували додаткового миття дверцят та не створювали додаткових перешкод. А потім настала зима, і такий душ показав, що це зовсім незручне рішення. Що тепер обирають дизайнери для облаштування ванної кімнати?

Про це пише Ziare.

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Душові без дверей втрачають популярність: що тепер обирають дизайнери

Душові без дверей виявилися не такими зручними, як здавалося. Миття в них стає дискомфортним через холод, вода розбризкується на підлогу, а килимок не встигає висохнути. Дизайнери врахували всі незручності відкритих душових та запропонували нове рішення.

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Опитування, проведене 2026 року Національною асоціацією кухонь і ванних кімнат США, в якому взяли участь 688 респондентів — здебільшого дизайнерів, показало цікаву тенденцію: 55% людей віддають перевагу просторій душовій кабіні замість ванни.

Дизайнери назвали чотири зручні альтернативи душовим без дверей:

Одна фіксована скляна панель. Скляне полотно, закріплене до підлоги та стіни, зберігає відчуття легкості й простору в душі, але водночас затримує основну частину води. Повноцінні двері або частково закрита кабіна. Для кращого збереження тепла та більшої приватності частина дизайнерів радить просто повернутися до більш традиційного оформлення із закритою душовою зоною. Безпороговий душ, але з розмежуванням. Учасники опитування називають душові без порогів і безбар’єрний доступ ключовими елементами безпеки. Комфортні душові зони. У звіті звертають увагу на такі рішення, як парові кабіни, вбудовані сидіння та полиці. Ще 51% опитаних зазначили, що зростає популярність підсвічування в душі. Також росте популярність теплої підлоги в душових кабінах.

Скло також дедалі частіше витісняє звичайні шторки для душу.

Якщо ви вже маєте душову зону без дверей, експерти радять розв’язати проблему найпростішим способом — встановити фіксовану скляну панель, аби закрити цю зону. Вона не потребуватиме заміни підлоги чи важких ремонтних робіт.

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Якщо ви облаштовуєте ванну кімнату так, щоб нею було зручно користуватися і в поважному віці, краще зберегти безпороговий вхід і встановити скляну панель на вході.

Чому у ванній смердить каналізацією

Нагадаємо, неприємний запах каналізації у ванній чи туалеті виникає навіть у бездоганно чистих квартирах через багаторічний бруд, який накопичується у зливах та трубах, гниє й приваблює бактерії. Серед поширених технічних причин — неправильне підключення унітаза через гофровану трубу, де з часом з’являються мікрощілини, крізь які повітря проникає в приміщення.

Щоб усунути проблему, спершу варто перевірити труби на наявність засмічень і скористатися спеціальним засобом для чищення каналізації, ретельно дотримуючись інструкцій. Крім того, для запобігання зриву гідрозатворів застосовують вакуумні клапани, які впускають повітря в систему.

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