Не поспішайте садити картоплю: ось найкращі дні для того, щоб отримати дійсно великий урожай
Щоб отримати великий урожай картоплі, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, а й вибрати вдалий час для садіння.
Багато городників намагаються посадити картоплю якомога раніше, щойно дозволяє погода. Однак занадто поспішне садіння не завжди дає гарний результат. Якщо ґрунт ще холодний, бульби можуть довго лежати в землі без зростання чи навіть почати псуватися. Досвідчені городники радять орієнтуватися не лише на температуру ґрунту, а й на сприятливі дні за місячним календарем. Вважається, що правильно вибраний період допомагає рослинам швидше приживатися і формувати більші бульби.
Коли найкраще садити картоплю: які найсприятливіші дні
Більшість городників намагаються завершити садіння картоплі саме у квітні. У цей період ґрунт уже достатньо прогрівається, але вологи після весняних дощів ще достатньо для гарного старту рослин.
Якщо відкласти садіння до травня, рослини можуть потрапити під спеку і нестачу вологи. Через це картопля гірше розвивається і врожай може бути значно меншим.
Агрономи радять висаджувати бульби, коли температура ґрунту на глибині приблизно 10 сантиметрів піднімається до 8-10 градусів.
Чимало городників також враховують фази Місяця. Вважається, що для культур, які формують урожай у землі, найбільш сприятливим є період спадного Місяця.
У квітні найкращими днями для садіння картоплі часто називають 8, 9, 10, 14, 15, 18 та 19 квітня. У ці дні рослини, за народними спостереженнями, краще укорінюються і формують міцну кореневу систему.
Несприятливі дні для садіння картоплі — 1, 2, 3, 4, 12, 13, 26, 27 та 28 квітня. Вважається, що рослини, висаджені в цей період, можуть довше проростати і бути більш чутливими до змін погоди.