Не поспішайте спилювати стару яблуню: цей хитрий прийом змусить її знову плодоносити щороку

Як омолодити стару яблуню / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Старі яблуні чи груші на перший погляд здаються зовсім безнадійними: розрослася крона, врожаю майже немає, а сухі гілки лише псують загальний вигляд. Багато хто вирішує спиляти дерево й посадити нове. Та це велика помилка, і ось чому. Досвідчені садівники знають спосіб, як дати старим деревам друге життя — це омолоджувальна обрізка.

Як омолодити стару яблуню чи грушу, щоб дерево плодоносило щороку

Омолоджувальна обрізка — це не разова процедура, а поступова робота упродовж 2 років. Вона стимулює сплячі бруньки, запускає активний ріст і повертає дереву здатність плодоносити.

З чого почати роботу зі старими деревами.

Реклама

Санітарна обрізка. Спершу приберіть сухі, пошкоджені та хворі гілки, також видаліть ті, що труться одна об одну чи ростуть усередину крони. Це покращить провітрювання та доступ сонячного світла.

Зменшення висоти та проріджування. Вкоротіть 1-2 старі скелетні гілки у верхній частині, щоб відкрити центр крони. Зрізи робіть «на кільце» й обробляйте садовим варом.

Перенаправлення росту. Довгі гілки підрізайте, переводячи їх на бічні відгалуження, щоб формувати розлогу й освітлену крону.

Важливі правила омолоджувальної обрізки старих фруктових дерев

Обрізку проводьте ранньою весною, ще до розпускання бруньок.

Інструменти мають бути добре нагостреними та продезінфікованими.

Не знімайте одразу занадто багато гілок, адже дерево отримає стрес і випустить безліч непотрібних «вовчків».

Що робити з вовчками? Після обрізки на стовбурі та гілках з’являться вертикальні пагони, не поспішайте їх усі видаляти. Частину залиште, бо саме вони можуть стати новими плодовими гілками. Решту виламуйте вручну, краще робити це влітку, поки пагони ще зелені та м’які.

Як підтримати старе дерево після обрізки

Навесні внесіть перегній або компост.

У посушливі періоди забезпечте дереву регулярний полив.

Слідкуйте за поступовим формуванням нової крони.

Уже через рік після омолоджувальної обрізки ви побачите сильні молоді пагони та перші квіткові бруньки. А ще через рік стара яблуня чи груша знову щедро даруватиме врожай, наче в молоді роки.