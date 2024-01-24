Не поспішайте викидати старі речі: ось що можна зробити з непотрібним одягом

Напевно, у кожному гардеробі є такі речі, що роками просто займають місце, але викидати їх не хочеться. І не треба цього робити, оскільки старим речам можна придумати гідне застосування. Розповідаємо, що можна зробити з непотрібним одягом з користю для себе та інших.

Куди подіти непотрібний одяг: корисні поради

Віддати. Мабуть, у вас є родичі, знайомі чи друзі, які з радістю візьмуть речі, що вам більше не потрібні. Зараз також є соціальні магазини чи установи, які збирають одяг для тих, хто його найбільше потребує. Тому у вас із радістю приймуть в дар цей одяг.

Мабуть, у вас є родичі, знайомі чи друзі, які з радістю візьмуть речі, що вам більше не потрібні. Зараз також є соціальні магазини чи установи, які збирають одяг для тих, хто його найбільше потребує. Тому у вас із радістю приймуть в дар цей одяг. Переробити. Якщо одяг зовсім зношений, його можна віддати на переробку. Зазвичай такі речі збирають для набивки меблів чи виготовлення ізоляційних матеріалів. Подивитися, чи є у вашому місті такий переробний пункт, можна в інтернеті. І ви ще за це отримаєте трохи грошей – це дуже приємний бонус.

Якщо одяг зовсім зношений, його можна віддати на переробку. Зазвичай такі речі збирають для набивки меблів чи виготовлення ізоляційних матеріалів. Подивитися, чи є у вашому місті такий переробний пункт, можна в інтернеті. І ви ще за це отримаєте трохи грошей – це дуже приємний бонус. Продаж чи обмін. Наразі дуже багато груп в соціальних мережах, де продають такі речі чи обмінюють на щось інше. У такий спосіб ви можете заробити собі грошей, звільнивши свій гардероб від непотрібного одягу. Або поміняти його на щось цікавіше для вас, і це може бути не лише одяг.

Наразі дуже багато груп в соціальних мережах, де продають такі речі чи обмінюють на щось інше. У такий спосіб ви можете заробити собі грошей, звільнивши свій гардероб від непотрібного одягу. Або поміняти його на щось цікавіше для вас, і це може бути не лише одяг. Друге життя. Є купа варіантів, як можна подарувати непотрібним речам другий шанс. Наприклад, із сукні, яка більше не в моді, можна зробити спідницю, а зі старих джинсів – шорти. Також можна пошити ковдри, пледи, подушки, зв’язати килимки чи просто зробити ганчірки.

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