Не поспішайте вмикати опалення на максимум: цей копійчаний трюк допоможе зберегти тепло в оселі

Опалення / © Credits

Реклама

Звичайний картон і алюмінієва фольга можуть допомогти зменшити втрати тепла через зовнішні стіни та зробити опалення кімнати ефективнішим. Для цього достатньо виготовити простий саморобний екран і встановити його за батареєю.

Видання Deccoria розповіло, як зробити таку конструкцію практично без витрат і яких правил дотримуватися, щоб вона працювала належним чином.

Реклама

Чому батарея втрачає тепло через стіну

Радіатор опалення передає тепло не лише повітрю в кімнаті, а й стіні, біля якої встановлений. Якщо йдеться про зовнішню стіну з недостатньою теплоізоляцією, частина енергії може витрачатися на її прогрівання, а згодом виходити назовні.

Реклама

Ця проблема особливо актуальна для старих будинків, у яких теплоізоляція стін часто не відповідає сучасним стандартам.

Одним зі способів обмежити такі втрати є встановлення спеціального екрана за радіатором. Його відбивна поверхня повертає частину теплового випромінювання в напрямку кімнати, замість того щоб воно поглиналося стіною.

При цьому, як зауважує Deccoria, такий спосіб не гарантує автоматичного істотного зменшення рахунків за опалення. Результат залежить, зокрема, від стану теплоізоляції будинку.

Як зробити екран із картону та фольги

Для виготовлення саморобного теплоізоляційного екрана знадобляться лише два матеріали: шматок картону та алюмінієва фольга. Картон можна безплатно отримати в супермаркетах, де часто залишають порожні коробки біля місць для пакування покупок. Фольга зазвичай є на будь-якій кухні.

Реклама

Процес виготовлення не потребує спеціальних інструментів або навичок.

Спочатку потрібно виміряти простір за батареєю, визначивши необхідну висоту та ширину майбутнього екрана. Потім вирізати картонну панель відповідного розміру, яка не повинна надмірно виступати за межі радіатора.

Наступний крок — обгорнути картон алюмінієвою фольгою, розправивши її поверхню. Важливо, щоб блискучий бік фольги був спрямований до батареї.

Готову конструкцію розміщують за радіатором, забезпечивши її стійке положення. При цьому необхідно залишити достатньо простору для циркуляції повітря.

Реклама

Екран не повинен перекривати вентилі, регулятори та інші елементи батареї. Також не можна блокувати рух теплого повітря, оскільки це заважатиме рівномірному прогріванню приміщення.

Що ще допоможе зберегти тепло в оселі

Саморобний екран за батареєю буде ефективнішим у поєднанні з іншими заходами, які дозволяють зменшити втрати тепла.

Зокрема, не рекомендується закривати радіатори меблями або довгими шторами. Між батареєю та меблями бажано залишати приблизно 10–15 сантиметрів вільного простору, щоб тепле повітря могло безперешкодно поширюватися кімнатою.

Також варто перевірити герметичність вікон і дверей. Зношені ущільнювачі або неправильно відрегульовані віконні конструкції можуть пропускати холодне повітря, через що приміщення швидше охолоджується.

Окрему увагу слід приділити провітрюванню. Замість тривалого утримування вікна у відчиненому або нахиленому положенні рекомендується на кілька хвилин широко відкрити його. На цей час опалення бажано зменшити, а після провітрювання повернути звичайні налаштування.

Крім того, температуру варто регулювати залежно від призначення кімнати та часу доби. У сонячні дні можна використовувати природне тепло, відкриваючи штори, щоб сонячні промені прогрівали приміщення. Увечері вікна та штори краще закривати, щоб зменшити втрати накопиченого тепла.

Нагадаємо, щоб зменшити протяги взимку, не обов’язково купувати дорогі матеріали чи викликати майстра. Для тимчасового утеплення старих дерев’яних вікон і деяких старих пластикових конструкцій можна приготувати густу суміш із туалетного паперу та клею ПВА.

Новини партнерів

Новини партнерів