Не поспішайте викидати футболку: як за кілька хвилин відіпрати плями від ягід

Пляма. / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Плями від полуниці, малини, чорниці, вишні чи шовковиці з’являються на одязі і дорослих, і малих — варто лише кілька крапель соку потрапити на футболку або сукню. Позбутися таких забруднень можна навіть без дорогих засобів, якщо діяти правильно. Найголовніше правило — не дати плямі засохнути.

Як вивести плями від ягід без дорогої хімії, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Свіжі ягідні плями можна повністю вивести, якщо діяти швидко. Водночас не варто відразу прати гарячою водою чи одразу використовувати агресивні відбілювачі. Не слід змішувати між собою оцет, перекис водню, хлорні відбілювачі та інші агресивні засоби, адже можна пошкодити тканину і зіпсувати колір.

Реклама

Лимонний сік

Лимонна кислота добре розчиняє ягідний пігмент. Змочіть пляму свіжим лимонним соком або розчином лимонної кислоти, залиште на 10–15 хвилин, після чого виперіть річ звичайним способом.

Харчова сода

Якщо пляма вже трохи підсохла, приготуйте густу кашку із соди та невеликої кількості води. Нанесіть її на забруднення на 20 хвилин, після чого акуратно змийте та виперіть одяг.

Оцет

Для світлих тканин можна змішати столовий оцет і воду у пропорції 1:1. Нанесіть розчин на пляму, зачекайте близько 10 хвилин і виперіть річ.

Господарське мило

Класичний спосіб, який часто допомагає зі свіжими плямами. Добре намильте забруднену ділянку, залиште на 20–30 хвили, а потім виперіть одяг у пральній машині.

Реклама

Перекис водню

Для білих тканин підійде 3% перекис водню. Нанесіть його на пляму на кілька хвилин, ретельно змийте водою і виперіть річ. Втім, на кольорових тканинах цей спосіб може спричинити освітлення матеріалу.

Як відіпрати чорницю

Чорниця залишає дуже стійкі плями через високий вміст природних барвників. Для білих речей підійде перекис водню, а для кольорових краще використовувати господарське мило або спеціальні засоби для кольорових тканин.

Як вивести плями від малини

Малиновий сік швидко проникає у волокна тканини, тому діяти потрібно якомога швидше. Позбутися забруднення допоможе суміш харчової соди та води або кисневий плямовивідник.

Як відіпрати полуницю

Для білого одягу добре підходять перекис водню, лимонний сік або кисневий відбілювач. Втім, не використовуйте хлор одразу — він може пошкодити тканину та зробити пляму ще помітнішою.

Реклама

Як відіпрати вишню

Вишневий сік містить насичені природні пігменти, які легко вбираються в тканину. Якщо пляма свіжа, промийте її холодною водою, а потім нанесіть господарське мило або лимонний сік на 15–20 хвилин.

Як вивести пляму від шовковиці

Плями від шовковиці вважаються одними з найскладніших. Промийте тканину холодною водою, обробіть кисневим плямовивідником або лимонною кислотою. За потреби повторіть процедуру кілька разів.

Нагадаємо, ми писали про те, чому жовті плями на білому одязі і як їх прибрати.

Новини партнерів