Не поспішайте викидати картопляні шкірки восени: перетворіть звичайні відходи на цінне добриво для городу

Не викидайте картопляні очистки / © Фото з відкритих джерел

Досвідчені дачники часто застосовують для підживлення органічні залишки з кухні, зокрема картопляні шкірки. Як саме використовувати їх восени?

Перший крок — підготувати шкірки, щоб знищити шкідливі мікроорганізми та спори. Для цього достатньо помістити їх у морозильну камеру на добу.

Після такої оброблення відходи можна безпечно використовувати як добриво.

Далі закопайте заморожені шкірки в саду на глибину 10–12 см, відступивши приблизно пів метра від стовбура дерева або куща.

Молодим деревам вистачить одного відра, а дорослим знадобиться два. Якщо повторити підживлення ще й навесні, рослини отримають повний набір поживних речовин на цілий сезон, що забезпечить багатий урожай — і все це без жодних витрат.