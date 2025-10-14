- Дата публікації
Не поспішайте викидати картопляні шкірки восени: перетворіть звичайні відходи на цінне добриво для городу
Органічні добрива — природне джерело родючості ґрунту. Вони насичують землю корисними мікроелементами, зміцнюють рослини та стимулюють ріст, а найприємніше — їх можна отримати без жодних витрат.
Досвідчені дачники часто застосовують для підживлення органічні залишки з кухні, зокрема картопляні шкірки. Як саме використовувати їх восени?
Перший крок — підготувати шкірки, щоб знищити шкідливі мікроорганізми та спори. Для цього достатньо помістити їх у морозильну камеру на добу.
Після такої оброблення відходи можна безпечно використовувати як добриво.
Далі закопайте заморожені шкірки в саду на глибину 10–12 см, відступивши приблизно пів метра від стовбура дерева або куща.
Молодим деревам вистачить одного відра, а дорослим знадобиться два. Якщо повторити підживлення ще й навесні, рослини отримають повний набір поживних речовин на цілий сезон, що забезпечить багатий урожай — і все це без жодних витрат.