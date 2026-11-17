Як використовувати флешку

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USB-флешки поступово втрачають популярність. Сьогодні фотографії та документи дедалі частіше зберігають у хмарних сервісах, а для перенесення великих файлів використовують зовнішні SSD. Тому в багатьох удома залишилися старі флешки, якими вже давно ніхто не користується.

Проте навіть накопичувач невеликої ємності може стати в пригоді. Його можна використати не лише для перенесення файлів, а й для відновлення комп’ютера, захисту документів або прослуховування музики без інтернету.

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Як пише Pocket-lint, існує кілька практичних способів дати старим USB-флешкам друге життя. Розповідаємо про п’ять найцікавіших варіантів і пояснюємо, як ними скористатися.

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1. Створити флешку для відновлення Windows

Один із найкорисніших способів використати стару флешку — перетворити її на завантажувальний носій для встановлення або відновлення Windows.

Такий накопичувач стане в пригоді, якщо система перестане запускатися через пошкодження системних файлів, невдале оновлення або інші програмні проблеми. За допомогою завантажувальної флешки можна запустити інструменти відновлення, перевстановити Windows або спробувати усунути несправності комп’ютера.

Для створення інсталяційного носія Windows 11 знадобиться справна флешка обсягом щонайменше 8 ГБ. Найпростіше скористатися офіційною програмою Media Creation Tool на сайті Microsoft.

Після запуску програми потрібно:

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Вибрати «Створити інсталяційний носій для іншого ПК». Обрати мову, редакцію та 64-бітну архітектуру Windows. Підключити флешку. Дотримуватися інструкцій на екрані.

Важливо: під час створення завантажувального носія всі файли на флешці буде видалено. Тому потрібні дані слід заздалегідь перенести в інше місце.

Таку флешку краще підготувати заздалегідь, поки комп’ютер ще працює справно.

2. Записати музику для автомобіля

Стару флешку можна використати для зберігання улюблених пісень і прослуховування їх у автомобілі без інтернету.

Музичні сервіси зручні, але не завжди доступні в дорозі: мобільний інтернет може працювати нестабільно, а без підписки частина функцій стримінгових платформ може бути недоступною. Флешка з музикою дозволяє слухати записані композиції незалежно від з’єднання.

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Для цього достатньо скопіювати аудіофайли на накопичувач і підключити його до USB-порту мультимедійної системи автомобіля. Але спершу варто переконатися, що магнітола підтримує відтворення музики з USB: у деяких автомобілях USB-роз’єми призначені лише для заряджання пристроїв.

Також важливий формат файлів. Старіші мультимедійні системи можуть підтримувати MP3, але не розпізнавати FLAC чи інші аудіоформати. Для великої колекції музики у форматі MP3 зазвичай достатньо флешки на 8 або 16 ГБ.

3. Використати флешку для блокування комп’ютера

Старий USB-накопичувач можна застосувати як додатковий засіб захисту комп’ютера від стороннього доступу. Для цього існують програми, які блокують Windows, якщо певна флешка від’єднана від комп’ютера.

Наприклад, USB Raptor використовує спеціальний файл на накопичувачі, щоб перевіряти його наявність. Після налаштування користувач може працювати за комп’ютером зі вставленою флешкою, а після її від’єднання програма блокує доступ до робочого столу.

Це може бути корисно тим, хто працює в офісі або користується комп’ютером у приміщенні, де перебувають інші люди. Проте такий спосіб має суттєві обмеження.

Звичайна флешка з програмою для блокування не забезпечує такого самого рівня захисту, як спеціалізований апаратний ключ безпеки. Вона не замінює надійний пароль, шифрування диска та інші засоби захисту.

Крім того, флешка може загубитися або перестати працювати. Тому під час налаштування обов’язково потрібно передбачити резервний спосіб входу до системи.

4. Створити зашифроване сховище для документів

Стару USB-флешку можна використати для зберігання копій важливих документів, особистих фотографій або робочих файлів. Але якщо накопичувач загубиться, стороння людина зможе переглянути його вміст.

Щоб захистити інформацію, можна скористатися безкоштовною програмою VeraCrypt. Вона дозволяє створити на флешці зашифрований контейнер, доступ до якого відкривається лише після введення пароля.

Це означає, що навіть якщо флешка потрапить до чужих рук, відкрити захищені документи без пароля буде надзвичайно складно.

Водночас старі накопичувачі можуть виходити з ладу. Тому важливі документи необхідно додатково зберігати в іншому надійному місці. Оптимально мати кілька копій: на комп’ютері, на флешці та в захищеному хмарному сховищі.

5. Зібрати колекцію ретроігор

Любителям старих відеоігор флешка може знадобитися для зберігання емуляторів, налаштувань та ігрових файлів.

Емулятори — це програми, які відтворюють роботу певної ігрової системи та дозволяють запускати сумісні ігри на комп’ютері чи іншому пристрої. Флешку можна використати, щоб переносити власну колекцію між сумісними пристроями.

Водночас для деяких сучасних пристроїв можуть знадобитися додаткові налаштування, а старі й повільні флешки не завжди забезпечують комфортне завантаження великих ігор.

Також потрібно враховувати авторські права. Самі емулятори зазвичай є легальними, але завантажувати комерційні ігри без дозволу правовласника не можна. Найбезпечніше використовувати офіційно придбані, безкоштовні або інші законно доступні файли.

Що перевірити перед використанням

Перш ніж використовувати стару флешку для нових завдань, варто переконатися, що вона справна.

Підключіть накопичувач до комп’ютера та перевірте, чи правильно визначається його ємність.

Скопіюйте на нього кілька файлів, відкрийте їх і перенесіть назад.

Якщо флешка часто від’єднується, файли пошкоджуються або запис відбувається з помилками, не зберігайте на ній важливі дані.

Зверніть увагу на швидкість роботи: старі накопичувачі з інтерфейсом USB 2.0 можуть бути значно повільнішими за сучасні моделі.

Для музики, документів або невеликих програм цього часто достатньо, але для великих файлів чи встановлення операційної системи швидкості може не вистачати.

Перед форматуванням перевірте, чи не залишилися на флешці потрібні фотографії або документи: під час цієї процедури вони будуть втрачені.

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