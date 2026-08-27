Не поспішайте викидати зів’ялу гортензію: простий засіб може допомогти її врятувати

Що робити, якщо гортензія в’яне / © Unsplash

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Спека може серйозно нашкодити гортензіям. Якщо листя поникло, стало сухим і хрустким, це часто свідчить про нестачу води. Втім, навіть така рослина ще може відновитися, якщо правильно за нею доглядати.

Про це повідомило видання Express.

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Експерт із садівництва Іш пояснив, що гортензії погано переносять посуху, тому в спекотну погоду особливо важливо стежити за вологістю ґрунту. Водночас одразу заливати рослину великою кількістю води не варто.

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Як врятувати гортензію, яка в’яне

Поливати гортензію потрібно біля основи, спрямовуючи воду безпосередньо на ґрунт. Так волога потраплятиме до коріння. Особливо швидко гортензії можуть в’янути на ділянках, де протягом дня багато сонця. У такому разі листя ризикує не лише висохнути, а й отримати опіки.

Не варто поспішати й з добривами. Іш радить спочатку добре поливати гортензію протягом приблизно тижня. Підживлення можна додати, коли рослина почне відновлюватися або на ній з’являться нові бруньки. Для цього підійде універсальне добриво або підживлення пролонгованої дії.

Зрозуміти, чи можна ще врятувати гортензію, допоможе простий тест. Для цього потрібно трохи зішкребти кору в нижній частині стебла. Якщо під нею видно зелений шар, рослина жива. Якщо ж він коричневий, гортензія може бути вже надто сильно пошкоджена.

Що додати до ґрунту

Сертифікована арбористка та фахівчиня з ландшафтного дизайну Університету штату Північна Кароліна Барбара Фейр радить додати до ґрунту компостоване листя.

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Такий простий засіб допомагає ґрунту довше залишатися вологим і водночас підтримує хороший дренаж. Поступово перегниваючи, листя також збагачує землю поживними речовинами. За словами Фейр, саме вологий і добре дренований ґрунт найкраще підходить для гортензій.

Щоб рослини рідше в’янули надалі, їх рекомендують поливати також восени та взимку, адже корінню потрібна волога навіть у період спокою. Якщо ж гортензія росте на надто сонячній ділянці, її можна пересадити в більш затінене місце, коли рослина перебуватиме у стані спокою.

Нагадаємо, осінній догляд за гортензіями безпосередньо впливає на їхнє цвітіння наступного сезону. Фахівці радять вчасно припинити одну звичну процедуру, яка може зробити рослини вразливішими до холодів.

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