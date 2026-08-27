Не потрібно ані грама борошна: як приготувати млинці лише з трьох інгредієнтів

Як приготувати млинці без борошна / © Credits

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Млинці можна приготувати навіть без пшеничного борошна, замінивши його звичайними вівсяними пластівцями. Для такого варіанта знадобляться лише три основні інгредієнти, а тісто можна зробити за кілька хвилин.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Дієтологиня Наталі Майхер використовує для млинців вівсяні пластівці, які подрібнює у блендері разом з яйцями та рідиною. Після достатнього подрібнення овес набуває консистенції, близької до борошна, а готову суміш можна одразу використовувати для смаження.

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Чому вівсяні пластівці можуть замінити борошно

Після подрібнення вівсяні пластівці перетворюються на дрібну масу, яка разом з яйцями та достатньою кількістю рідини утворює однорідне тісто. Саме тому для цього рецепта не обов’язково використовувати традиційне пшеничне борошно.

Така заміна впливає і на харчову цінність страви. Овес належить до цільнозернових продуктів та містить харчові волокна. Одним із його компонентів є бета-глюкан — розчинна клітковина.

Водночас сам факт використання вівсяних пластівців замість борошна не означає, що готові млинці автоматично стають дієтичною стравою. Їхня загальна енергетична та харчова цінність залежить від розміру порції, кількості жиру, використаного під час смаження, а також начинки.

Як приготувати вівсяні млинці з трьох інгредієнтів

Для приблизно 6–8 млинців знадобляться:

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150 г вівсяних пластівців;

380 мл рослинного напою або звичайного молока;

3 яйця.

Усі три інгредієнти потрібно помістити до блендера та збивати приблизно 1–2 хвилини до отримання однорідної маси. Якщо частина пластівців залишилася на стінках чаші, блендер можна зупинити, повернути їх до суміші лопаткою та продовжити збивання.

Що дрібніше подрібнений овес, то одноріднішою буде консистенція тіста та готових млинців. З дрібними пластівцями зазвичай працювати простіше, тоді як більшим може знадобитися трохи більше часу в блендері.

Якщо відповідного блендера немає, сухі вівсяні пластівці можна попередньо подрібнити у кавомолці або кухонному комбайні, а вже потім змішати отримане вівсяне борошно з яйцями та рідиною.

Готове тісто смажать на добре розігрітій сковороді, яку можна злегка змастити олією. Тривалий час залишати суміш перед приготуванням не обов’язково.

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Що робити, якщо тісто стало надто густим

Вівсяні пластівці продовжують поглинати рідину навіть після змішування, тому консистенція тіста може поступово змінюватися. Через це перші млинці можуть смажитися легко, а згодом масу буде складніше розподіляти тонким шаром по сковороді.

У такому разі до тіста варто додати невелику кількість молока або рослинного напою та добре перемішати. Рідину краще доливати поступово, щоб суміш не стала надто рідкою.

Якщо готове тісто перед смаженням залишити на кілька хвилин, його консистенцію також варто перевірити ще раз, адже за цей час овес може поглинути частину рідини.

Чому вівсяні млинці можуть ламатися

Тісто з вівсяних пластівців поводиться дещо інакше, ніж традиційне пшеничне. Глютен у пшеничному борошні допомагає сформувати еластичну структуру, тоді як у вівсяному тісті такої глютенової сітки немає. Через це млинці можуть вийти більш крихкими.

Однією з причин, через які вони розриваються, може бути надто раннє перевертання. Варто дочекатися, доки краї млинця затвердіють, а його поверхня вже не буде повністю рідкою. Лише після цього його можна обережно підчепити широкою лопаткою та перевернути.

Важлива й температура сковороди. Якщо вона недостатньо нагріта, тісто довше залишатиметься вологим та може сильніше прилипати. Водночас за надто високої температури нижня частина млинця може підгоріти ще до того, як верх встигне схопитися. Для приготування радять добре розігріту, бажано антипригарну сковороду та середній вогонь.

Яке молоко обрати

Готувати такі млинці можна як зі звичайним молоком, так і з рослинними альтернативами. Якщо потрібен нейтральний смак, одним із варіантів є несолодкий мигдальний напій. Він має м’який смак і може поєднуватися як із солодкими, так і із солоними начинками, однак зазвичай містить небагато білка.

Несолодкий соєвий напій може бути практичним варіантом, якщо важливий вміст білка. Серед рослинних напоїв він зазвичай містить його більше та за цим показником наближається до коров’ячого молока.

Вівсяний напій надасть млинцям більш вершкового та природно солодкуватого смаку. Водночас у поєднанні з вівсяними пластівцями смак самого вівса може стати виразнішим.

Під час вибору рослинного напою варто звертати увагу на етикетку, адже різні продукти можуть суттєво відрізнятися за кількістю доданого цукру, білка, кальцію та вітамінів.

Чи будуть такі млинці безглютеновими

Відсутність пшеничного борошна ще не означає, що готові млинці автоматично можна вважати безглютеновими. Овес природно не є джерелом глютену так само, як пшениця, ячмінь чи жито, однак під час виробництва та перероблення він може контактувати з продуктами, які його містять.

Тому людям із целіакією потрібно використовувати вівсяні пластівці, на яких спеціально зазначено, що продукт не містить глютену.

Начинка також має значення

Вівсяні пластівці дозволяють збільшити кількість клітковини у страві, однак кінцевий харчовий профіль сніданку значною мірою залежить від того, з чим подавати млинці.

Свіжі фрукти, натуральний йогурт або сир відрізнятимуться за харчовою цінністю від великої кількості шоколадного крему, солодкого варення чи сиропу.

Саме тісто також легко адаптувати під начинку. Для солодких млинців до нього можна додати корицю або ваніль, а для несолодкого варіанта — невелику кількість спецій. Основний рецепт при цьому залишається простим: вівсяні пластівці, яйця та молоко або рослинний напій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що білки, жовтки та цілі яйця можна заморожувати, якщо правильно підготувати їх до зберігання. Є кілька важливих правил, які допоможуть уникнути зіпсованої текстури після розморожування.

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