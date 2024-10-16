Не потрібно одразу хапатися за ганчірку: як легко прибрати яйце, яке розбилося

Навіть з досвідченими кулінарами інколи трапляються казуси. Наприклад, під час приготування яйце може впасти і розбитися.

Звісно, після падіння з висоти, ніжна шкаралупа тріскається, а жовток та білок розтікаються по поверхні неприємною слизькою калюжею.

Більшість кухарів одразу тягнуться за ганчіркою, серветкою чи губкою. Проте це докорінно неправильне рішення. Адже вам буде досить складно зібрати всю в'язку субстанцію і не розмастити її по підлозі чи поверхні столу.

Натомість, кажуть фахівці, слід проявити кмітливість і взяти продукт, який завжди є під рукою на кухні.

Йдеться про звичайнісіньку кухонну сіль. Тут неважливо, чи вона буде дрібною, чи великою. Головне ретельно насипати спецію просто на розбите яйце.

Тепер можете забути про пляму на 10-15 хвилин. За цей час сіль повністю зруйнує всю структуру білка, вбере вологу. Розбита субстанція стане значно густішою і твердішою. А тому її буде дуже легко прибрати з поверхні паперовим рушником, не залишивши й сліду.

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