Не повторюйте цю помилку: сім рослин, які "помстяться" за обрізання у листопаді

Магнолія / © www.freepik.com/free-photo

Наприкінці року багато садівників беруться впорядковувати свої ділянки — обрізають кущі, прибирають опале листя та готують рослини до зими. Та експерти застерігають: деякі культури краще не чіпати, адже це може позбавити їх цвітіння наступного сезону.

Про це повідомило видання Express.

Садівник Саймон назвав сім рослин, які категорично не варто обрізати в листопаді. За його словами, саме в цей період більшість любителів садівництва роблять останнє прибирання перед зимою, не усвідомлюючи, що шкодять деяким рослинам.

«Для багатьох садівників листопад — це місяць, коли вони роблять останнє прибирання в саду — готують його до зими. Для більшості це остання робота, яку вони зроблять на вулиці, перш ніж настануть справжні холоди. І це не тому, що не буде чого робити — роботи все одно буде багато, якою потрібно буде займатися, поки триватимуть зимові місяці», — зазначив експерт.

Азалії

Ця рослина формує квіткові бруньки одразу після весняного цвітіння. Саме тому восени їх не можна обрізати — навіть легке підрізання може пошкодити ніжні пагони, на яких закладені майбутні бутони.

Експерт зауважив, що бруньки дуже дрібні, тому їх легко не помітити. Садівники часто вкорочують стебла, вважаючи, що роблять рослину охайнішою, а потім навесні дивуються, чому вона не цвіте.

Камелії

За словами Саймона, камелії мають великі й добре помітні бутони, але й ці рослини нерідко обрізають занадто рано. Хоча кущі можуть виглядати неохайно, фахівець наголошує: «У вас багато розлогих пагонів, які виглядають неохайно в цю пору року, і я можу зрозуміти, чому люди їх обрізають — і я бачу, як вони їх обрізають, хоча цілком помітно величезні квіткові бруньки, які чекають на розпускання навесні. Не ріжте їх».

Магнолії та бузок

Як і азалії, ці декоративні кущі закладають бруньки заздалегідь, тому будь-яка осіння обрізка призведе до втрати цвітіння наступного року. Саймон підкреслив, що ці рослини варто обрізати лише після того, як вони відцвітуть навесні.

Форзиція, рибес і філадельфус

Ці листопадні чагарники часто обрізають передчасно, хоча саме на старих пагонах формуються квіткові бруньки. Особливо це стосується філадельфуса — розлогого чагарника з ароматними білими квітами, який улітку виглядає розкішно.

«Потрібно набратися рішучості не виходити та не обрізати його, щоб він знову став акуратним», — застерігає фахівець.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які рослини не варто садити поруч з малиною, щоб не втратити врожай та не ослабити кущі.