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Не "прихожа" і не "зал": як правильно українською називати кімнати у своїй оселі

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Не "прихожа" і не "зал": як правильно українською називати кімнати у своїй оселі

Як правильно українською називати кімнати у будинку чи квартирі / Фото: pixabay.com

Багато хто часто помиляється, називаючи кімнати у своєму помешканні.

Напевно, кожен із нас хоче розмовляти українською мовою без помилок та суржика. Втім, найбільше ми вживаємо русизмів, коли спілкуємося у побуті. Наприклад, досить часто неправильно називаємо кімнати у своєму будинку чи квартирі. Розповідаємо, як правильно називати українською приміщення у своїй оселі.

Як правильно називати кімнати у квартирі чи будинку

Олександра Сербенська у посібнику "Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити" надала приклади власних назв для кожного приміщення у помешканні.

Найпоширеніші помилки, які роблять українці, саме у цих назвах.

  • "Передпокій" - не "прихожа", це кальковане слово з російської мови.
  • "Вітальня" - не "гостіна" чи "зал". Перше слово – це калька, друге – застаріла назва.
  • "Їдальня" - а не "столова", бо це калька.
  • "Планування" - слова "планіровка" немає в українській мові.
  • "Житловий масив" - "жилий масив" не вживається в українській мові.
  • "Стеля" - а не "потолок".
  • "Підлога" - а не "пол".
  • "Сходова клітка" - в українській мові немає словосполучення "лєснічна клєтка".
  • "Кватирка" - а не русизм "форточка".

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Дата публікації
Перегляди
1586
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