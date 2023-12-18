Не "прихожа" і не "зал": як правильно українською називати кімнати у своїй оселі

Багато хто часто помиляється, називаючи кімнати у своєму помешканні.
Напевно, кожен із нас хоче розмовляти українською мовою без помилок та суржика. Втім, найбільше ми вживаємо русизмів, коли спілкуємося у побуті. Наприклад, досить часто неправильно називаємо кімнати у своєму будинку чи квартирі. Розповідаємо, як правильно називати українською приміщення у своїй оселі.
Як правильно називати кімнати у квартирі чи будинку
Олександра Сербенська у посібнику "Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити" надала приклади власних назв для кожного приміщення у помешканні.
Найпоширеніші помилки, які роблять українці, саме у цих назвах.
- "Передпокій" - не "прихожа", це кальковане слово з російської мови.
- "Вітальня" - не "гостіна" чи "зал". Перше слово – це калька, друге – застаріла назва.
- "Їдальня" - а не "столова", бо це калька.
- "Планування" - слова "планіровка" немає в українській мові.
- "Житловий масив" - "жилий масив" не вживається в українській мові.
- "Стеля" - а не "потолок".
- "Підлога" - а не "пол".
- "Сходова клітка" - в українській мові немає словосполучення "лєснічна клєтка".
- "Кватирка" - а не русизм "форточка".
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