У червні часник переходить до ключової фазу росту — зараз формуються великі та щільні головки майбутнього врожаю. У цей період рослина вже не потребує великої кількості азоту, натомість їй необхідні інші поживні речовини.

Чим і як удобрювати часник у червні, повідомив ресурс Deccoria.

Досвідчені городники радять не проґавити момент і вчасно підживити часник натуральними добривами, які допоможуть виростити великі зубчики та отримати щедрий урожай.На цьомe етапі найважливішими стають два поживні речовини: калій і фосфор.

Калій сприяє розвитку великих, добре розвинених зубчиків. Фосфор бере участь в енергетичних процесах та розвитку коренів. Ці добрива підтримують формування врожаю, а не додаткового листя. Затримка з удобренням призведе до того, що часник просто не встигне належним чином використати поживні речовини.

Натуральні добрива

Городники пропонують три природні способи підживлення часнику на цьому етапі вирощування: рослинний гній, гранульований гній у рідкому вигляді та деревна зола. Кожне з цих добрив працює трохи по-різному. Кожне відповідає за конкретні потреби рослини.

Гній

Рослинний гній, виготовлений з кульбаби, живокосту та бузини, містить високий рівень калію та швидко діє, оскільки є рідким добривом. Це дозволяє поживним речовинам легко досягати коренів. Гній живокосту особливо цінується, оскільки здавна вважається природною підтримкою для плодоносних та врожайних рослин.

Гранульований гній

Замість розкидання гною на грядці можна приготувати рідку суміш, яка складається з 1 кг гною на 10 л. води. Цьому добриву слід дати настоятися кілька годин або 1-2 дні, щоб гранули набухли та частково розчинилися. Це дозволяє інгредієнтам швидше проникати в ґрунт, замість того, щоб повільно розкладатися на поверхні.

Деревна зола

Зола є одним з найпотужніших природних резервуарів калію та фосфору. Однак будьте обережні з її кількістю, оскільки зола сильно розкислює ґрунт. Рекомендується доза — 30-50 г на квадратний метр. Можна розсипати її тонким шаром навколо рослин і полити водою, або приготувати рідку суміш: одна склянка просіяної золи на 10 літрів води.

Після внесення золи або інших добрив рекомендується ретельно полити грядку. У спекотну погоду ґрунт швидко висихає, особливо на світлих місцях. Без вологи поживні речовини не досягнуть коріння належним чином.

