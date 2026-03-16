Не проґавте ці дні: місячний календар підкаже найкращий час для висаджування картоплі навесні 2026 року

Коли найкраще садити картоплю 2026 року

Реклама

Багато городників планують висаджування, орієнтуючись не лише на погодні умови, але й на місячний календар. Вважається, що різні фази Місяця можуть по-різному позначатися на зростанні культури і формуванні кореневої системи.

В березні 2026 року найсприятливіший час для висаджування та підготовки картоплі припадає на другу половину місяця. 19 березня настає Молодик, після якого починається новий цикл зростання Місяця. Саме ці дні вважаються вдалими для робіт на полі і городі. Однак, зверніть увагу, що вирішальною є все ж температура ґрунту: для картоплі оптимальною є +7…+8°C.

В березні 2026 року найсприятливішими періодами висаджування картоплі є:

Реклама

16-18 березня — ідеальні дні для роботи з будь-якими коренеплодами, а також висаджування ранніх сортів картоплі;

20-24 березня — закінчується фаза Молодика, Місяць починає зростати, і в регіонах з теплішим кліматом вже можна починати висаджувати картоплю;

27-31 березня — ранні сорти картоплі багато городників висаджують саме наприкінці першого весняного місяця.

Основний період висаджування картоплі в більшості регіонах України починається в квітні. На початку Місяць все ще буде в циклі зростання, а 2 квітня очікується Повня. До 16 квітня Місяць спадатиме, 17 квітня на нас чекає Молодик, після чого Місяць знову почне зростати.

В квітні 2026 року найкращими періодами для висаджування картоплі є:

1 квітня — вдалий день, щоб висадити картоплю в регіонах, де весна приходить раніше;

3-7 квітня — досить сприятливий період, картопля буде гарно розвиватися;

9-12 квітня — для робіт на городі це один з найкращих періодів;

18-22 квітня — після Молодика Місяць починає зростати, а це сприятливо для висаджування картоплі;

24-28 квітня — ще один вдалий період для висаджування картоплі, особливо, що стосується середньостиглих і пізніх сортів.

Важливо перед висаджуванням подбати про підготовку матеріалу. Переберіть бульби, залишіть лише здорові, а потім проростіть їх у світлому приміщенні і, за потреби, обробіть засобами від хвороб.