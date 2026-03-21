Не прогавте момент: ці культури можна садити на городі до Благовіщення, і вони виживуть навіть у ранню весну
2026 року Благовіщення святкують 25 березня. Народна мудрість стверджує: до цього дня земля прокидається після зимового сну. Тож настав час перших весняних висівань — особливо для холодостійких культур, які не бояться ранніх заморозків і перепадів температур.
Важливо: до Благовіщення сіють лише ті рослини, що витримують прохолоду. Помідори, огірки, перець чи кабачки залишають для пізнішого висаджування, коли ґрунт прогріється достатньо для їх активного росту.
Ще один ключовий момент — погода. Ґрунт має відтанути і прогрітися щонайменше до +5…+7°C, без зайвої вологи та промерзання. Саме такі умови створюють ідеальний старт для ранніх посівів.
Холодостійкі культури для ранньої весни
Редиска
Перший овоч, який з’являється на городі. Швидко сходить, не боїться холодної погоди і дає урожай уже через 3–4 тижні.
Морква
Ранні сорти моркви сіють саме на початку весни. Насіння проростає у прохолодному ґрунті, а раннє висівання гарантує соковиті та ніжні коренеплоди.
Петрушка
Витримує низькі температури та швидко сходить. Посіявши її рано, можна мати свіжу зелень вже на початку літа.
Кріп
Кріп не боїться морозу і часто проростає навіть після невеликих заморозків. Один із перших весняних висівань на городі.
Горох
Ідеальний для ранньої весни. Любить прохолодну погоду і погано переносить спеку, тому висівання у цей період — найкраще.
Шпинат
Одна з найстійкіших до холоду культур. Росте швидко і дарує ранню вітамінну зелень.
Цибуля на перо
Посіявши цибулю-сіянку рано, вже через кілька тижнів можна зрізати першу зелену цибулю для салатів.
Листовий салат
Відмінно росте у прохолодну погоду і дає швидкий урожай, забезпечуючи свіжу зелень на самому початку сезону.