Не пропустіть: дати колядування, щедрування та посівання за новим стилем 2025–2026

З переходом України на новий церковний календар у вересні 2023 року багато старовинних традицій отримали нові дати. Суть обрядів не змінилася: вони й далі дарують радість, тепло та об’єднують людей навколо давніх святкових звичаїв.

Тетяна Мележик
Коли колядувати, щедрувати і посівати

Коли колядувати, щедрувати і посівати / © wikimedia.org

Колядуємо на Різдво — 24–25 грудня

Коляда — одне з найяскравіших і найочікуваніших зимових свят. Тепер, коли Різдво в Україні святкують за новим стилем, колядують 24 та 25 грудня. Увечері 24 грудня, на Святвечір, діти та дорослі йдуть до сусідів і знайомих із колядками — особливими піснями про народження Ісуса Христа. Господарі, зі свого боку, дарують гостям частування, гроші або солодощі та отримують щирі побажання здоров’я, щастя й добробуту.

Зазвичай колядують чоловіки, незалежно від віку — від хлопчиків до літніх людей. Вони часто переодягаються у яскраві костюми, іноді навіть у жіночі образи. Традиційні персонажі: зірка, ангели, пастухи та навіть чортик. Пісні супроводжуються короткими сценками, а господарі щедро винагороджують гостей.

Стара дата: 6–7 січня 2026 року.

Нова дата: 24–25 грудня 2025 року.

Щедруємо напередодні Нового року — 31 грудня

Щедрий вечір тепер святкують 31 грудня, напередодні нашого Нового року. Цього дня співають щедрівки — веселі пісні з побажаннями достатку, щастя та добробуту. Якщо колядують переважно чоловіки, то щедрують здебільшого жінки. В окремих регіонах ролі можуть змінюватися, але суть залишається незмінною: веселі мелодії та побажання родинного благополуччя.

Цікаво, що традиція щедрування веде свій початок ще від часів Київської Русі, коли Новий рік святкували навесні. Саме тому у щедрівках згадуються весняні мотиви — повернення птахів, зокрема "щедрика", від якого й походить назва обрядової пісні.

Стара дата: 13 січня 2026 року.

Нова дата: 31 грудня 2025 року.

Посіваємо на Новий рік — 1 січня

Перший день січня тепер поєднує святкування Нового року та день Василя Великого. Це традиційний час для посівання. Зранку хлопчики й юнаки йдуть від будинку до будинку, посипають підлогу зерном і промовляють спеціальні вітальні віршики з побажаннями здоров’я, щастя, багатого врожаю та удачі.

Посівання — переважно чоловічий обряд: вважається, що першим на поріг дому має стати саме чоловік, щоб принести добробут наступного року. Господарі обдаровують посівальників грошима, а першого гостя — особливо щедро.

Стара дата: 14 січня 2026 року.

Нова дата: 1 січня 2026 року.

Збереження цих стародавніх українських традицій дарує неповторну атмосферу свята, об’єднує родини та дарує тепло всім учасникам — і дорослим, і дітям. Не забуваймо про колядки, щедрівки та посівання: вони роблять наші свята особливими й трохи казковими.

