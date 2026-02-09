ТСН у соціальних мережах

Сім’я — це міцний фундамент життя, а дідусі та бабусі — його мудра опора. Вони дарують тепло, досвід і безцінні уроки. Щоб подякувати старшому поколінню, у світі та в Україні існують спеціальні дні, присвячені бабусям і дідусям. Хоча окремий «День дідуся» часто святкують разом із родиною, дати святкування різняться в залежності від країни.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
День дідуся 2026 року в Україні

День дідуся 2026 року в Україні / © pexels.com

В Україні традиційно вшановують дідусів і бабусь спільно. Основна дата свята — 28 жовтня, коли вшановують День бабусь та дідусів.

Святкування у світі

Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку святкують у четверту неділю липня — 26 липня 2026 року. Це свято було започатковане за ініціативою Папи Римського і сьогодні святкується у багатьох країнах світу.

У Польщі, наприклад, існує фіксований День дідуся (Dzień Dziadka), який щороку святкують 22 січня. У США та Канаді День бабусь та дідусів припадає на першу неділю після Дня праці — у 2026 році це 13 вересня.

У Великій Британії свято дідуся святкують у першу неділю жовтня — 4 жовтня 2026 року. В Італії бабусі та дідусі святкують 2 жовтня, а у Франції дідусів вшановують першої неділі жовтня (4 жовтня 2026), тоді як бабусі мають свій день у березні.

Ідеї подарунків для дідуся

Цього дня прийнято дарувати дідусеві символічні речі: кімнатні квіти як знак довголіття або організовувати теплу сімейну вечерю. Але справжнє щастя — порадувати його особистим подарунком:

  • Для комфорту та затишку: теплий плед, м’який светр, зручні капці, термос високої якості або набір ароматного чаю чи кави.

  • Для здоров’я: тонометр з великим дисплеєм, масажер для спини або ніг, ортопедична подушка.

  • Для хобі: нова книга улюбленого автора, рибальські снасті, набір інструментів або кімнатна рослина для садівника.

  • Пам’ятні подарунки: сімейний фотоальбом власноруч, фоторамка з цифровим дисплеєм для улюблених фото онуків.

  • Емоції та спільний час: квитки на концерт, у театр або будь-яке спільне заняття, яке залишить теплі спогади.

День дідуся — це не просто дата в календарі. Це нагода зупинитися, сказати «дякую» і провести час із тими, хто для нас — справжній життєвий орієнтир.

