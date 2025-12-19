Перелік державних свят в Україні 2026 року / © unsplash.com

Реклама

ТСН.ua підготував актуальний список державних свят в Україні на 2026 рік. Цього року українці матимуть 11 офіційних свят:

1 січня (четвер) — Новий рік ;

8 березня (неділя) — Міжнародний жіночий день ;

12 квітня (неділя) — Великдень ;

1 травня (п’ятниця) — День праці ;

8 травня (п’ятниця) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (1939—1945) ;

31 травня (неділя) — Трійця ;

28 червня (неділя) — День Конституції України ;

15 липня (середа) — День Української Державності ;

24 серпня (понеділок) — День незалежності України ;

1 жовтня (четвер) — День захисників і захисниць України ;

25 грудня (п’ятниця) — Різдво Христове.

Згідно із законодавством, усі ці дати є офіційними вихідними.

Втім, під час дії воєнного стану в Україні ця норма не застосовується. Тобто додаткових вихідних після свят, які випадають на суботу або неділю, не буде. Вихідними вважаються лише ті святкові дні, що вже припадають на вихідний.

Реклама

Це обмеження стосується насамперед державних установ та підприємств. Приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати працівникам додаткові вихідні у святкові дні.