Коли прикрашати ялинку для залучення щастя / © pexels.com

Вибір дати для прикрашання ялинки визначається багатьма чинниками: культурними традиціями, святковими звичаями, а також особистим відчуттям свята. Хтось любить відчути новорічний дух уже на початку грудня, інші чекають на особливо сприятливий день. Святкова ейфорія вже зовсім близько, і час готуватися до чарівних моментів року.

Деякі родини вже планують прикрашати новорічну ялинку, інші ж віддають перевагу прикрашанню ближче до кінця року.

Езотерики стверджують, що дата прикрашання ялинки має велике значення. Щоб залучити в дім любов, щастя і добробут, варто звернути увагу на ці особливі дати.

5 грудня — переддень Дня святого Миколая

Цей день вважається ідеальним для прикрашання новорічної ялинки. Він допоможе залучити в дім достаток і фінансову стабільність. Для додаткового святкового настрою поруч з ялинкою можна залишити невеликий подарунок для дітей, зазначивши, що він від святого Миколая.

21 грудня — День зимового сонцестояння

Якщо ви втомилися від проблем і турбот, чудовим варіантом буде прикрашання ялинки саме 21 грудня. Ця дата приносить у дім добробут і захист для всієї родини протягом року.

24 грудня — напередодні Різдва

Цей вечір вважається часом чудес. Власники садів і городів традиційно прикрашають ялинку, щоб залучити багатий урожай навесні та влітку, а також здоров’я і гармонію в родині.

25 грудня — Різдво

Прикрашання ялинки в день народження Христа допомагає залучити в дім щастя, здоров’я, любов і добробут.

28 грудня

Вважається, що ті, хто прикрашає ялинку 28 грудня, захищають свій дім від злих сил. Цього дня також рекомендують прочитати молитву про здоров’я і добробут усієї родини.