Коли Трійця 2026 року

Щороку через 50 днів після Великодня християни святкують Трійцю — день, присвячений трьом іпостасям Господа. Оскільки дата свята залежить від місячного календаря, вона щороку змінюється. В українській традиції це свято також відоме як П’ятидесятниця або Зелені свята і пов’язане з багатьма народними обрядами та звичаями.

Коли Трійця 2026 року

Трійця — одне з найважливіших християнських свят. Воно вшановує подію, описану у Біблії: після воскресіння Ісус привів учнів на гору, і на них зійшов Святий Дух, даруючи силу проповідувати. Саме тоді людство через апостолів побачило Бога в трьох іпостасях.

Обчислити дату Трійці просто: додаємо 50 днів до Великодня. У православних українців Великдень 2026 року припадає на 12 квітня, тому Трійця святкуватиметься 31 травня. Для католиків Великдень на тиждень раніше, 5 квітня, тож їхня Трійця припадає на 24 травня. Цього року православне Зелене свято настає досить рано — майже в кінці весни, а не влітку, як зазвичай.

Як святкують Трійцю в Україні

В Україні Трійця є державним святом, тож понеділок 1 червня 2026 року мав би бути вихідним. Проте під час воєнного стану ця норма не діє.

За народними звичаями, Трійця знаменує початок Русального тижня. Дівчата вбиралися в костюми русалок, плели вінки, грали в обрядові ігри та ворожили на суджених. У сам день свята українці йшли до церкви, освячували трави, зелень і польові квіти, а ввечері збиралися всією родиною за святковим столом. Молодь часто використовувала це свято для сватання та знайомств.

Церковні заборони на Трійцю схожі на інші великі свята: не можна важко працювати, сваритися, вживати алкоголь, скупитися чи бажати зла. Народні повір’я додавали ще одне: купатися в річці цього дня не варто, інакше русалки можуть затягнути на дно.