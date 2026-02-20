ТСН у соціальних мережах

Не пропустіть: місячний посівний календар березня 2026 року для ідеального урожаю овочів та квітів

Березень дає старт повноцінному городньому марафону: турботи про розсаду вже не обмежуються підвіконням — вони впевнено переходять у теплиці та на перші відкриті грядки.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Місячний посівний календар на березень 2026 року

Місячний посівний календар на березень 2026 року / © Pixabay

Саме тепер настає вирішальний момент для висаджування розсади томатів у закритий ґрунт, висівання холодостійких овочів і запашної зелені просто неба та активної підготовки ґрунту до масштабних весняних висаджувань. Це місяць, коли закладається фундамент майбутнього врожаю.

Фази Місяця в березні 2026 року

Місячний посівний календар на березень 2026 формується чотирма ключовими фазами Місяця, і кожна з них по-своєму впливає на ріст та силу рослин. Особливість цього місяця — можливість активно працювати і в теплиці, і на відкритих грядках, поєднуючи різні види посадок.

Ось як розподіляються фази та їхній вплив:

  1. Новий Місяць — 11 березня — час затишшя та природної паузи. Рослини перебувають у стані мінімальної активності, тому посіви й пересадки краще відкласти.

  2. Зростальний Місяць — 1–10 та 12–25 березня — найсприятливіший період для культур, у яких ціниться надземна частина. Енергія спрямована вгору — активно розвиваються стебла, листя та плоди.

  3. Повний Місяць — 26 березня — пік життєвої сили рослин. Максимальна концентрація енергії зосереджується у листі й плодах, однак із посівами варто бути обережними.

  4. Спадний Місяць — 27–31 березня — увага природи зміщується до коренів. Це вдалий час для робіт із коренеплодами, укорінення та зміцнення підземної частини рослин.

Розуміння цих фаз допомагає точніше планувати посіви й отримати здорові, сильні сходи вже з перших весняних тижнів.

Сприятливі дні для висівання в березні 2026 року

Сприятливі дні для висівання в березні 2026 року / © Pixabay

Посівний календар на березень 2026 року вибудуваний так, щоб вам було зручно планувати роботи залежно від місця вирощування: відкриті грядки, теплиця чи розсада на підвіконні. Такий підхід дозволяє не розпорошуватися, а діяти чітко й результативно — у правильний день для кожної культури.

Відкритий ґрунт: холодостійкі культури

Саме кінець березня — золота пора для перших посівів просто неба. Найкращі дні розподіляються так:

  • Морква — 27, 28, 29, 30, 31 березня.

  • Редис — 27, 28, 29, 30 березня.

  • Редька рання — 27, 28, 29 березня.

  • Петрушка та кріп — 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 березня.

  • Салат листовий — 1, 2, 3, 19, 20 березня.

  • Цибуля-севок — 27, 28, 29, 30 березня.

  • Часник ярий — 27, 28, 29 березня.

  • Горох і боби — 1, 2, 3, 19, 20 березня.

  • Картопля рання — 27, 28, 29, 30, 31 березня.

Теплиця: висівання та висаджування

У захищеному ґрунті роботи стартують активніше. Для стабільного росту обирайте такі дати:

  • Томати (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 березня.

  • Огірки (висівання насінням) — 1, 2, 3, 19, 20 березня.

  • Перець (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 березня.

  • Баклажани (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8 березня.

  • Редис ранній — 27, 28, 29 березня.

  • Салат і шпинат — 1, 2, 3, 19, 20 березня.

Розсада на підвіконні

Поки погода лише набирає весняної сили, частину культур варто висівати вдома:

  • Капуста пізня — 7, 8, 15, 16, 19, 20 березня.

  • Кабачки та патисони — 1, 2, 3, 7, 8 березня.

  • Гарбузи — 1, 2, 3, 7, 8 березня.

  • Квіти (айстри, цинії) — 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 березня.

  • Чорнобривці — 7, 8, 15, 16 березня.

Несприятливі дні для висівання в березні 2026 року

Несприятливі дні для висівання в березні 2026 року / © Pixabay

Місячний посівний календар на березень 2026 року чітко окреслює не лише сприятливі періоди, а й дні, коли краще зробити паузу. У ці фази Місяця рослини стають більш вразливими, а будь-яке втручання — посів, пересаджування чи висаджування розсади — може дати слабкий результат.

Дати, коли варто утриматися від посівних робіт:

  • 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 та 26 березня 2026 року.

Найбільш напружений відрізок — 10–12 березня, адже саме 11 числа припадає Новий Місяць. У цей час енергія рослин знижена до мінімуму: насіння сходить повільно і нерівномірно, розсада довше адаптується, а молоді паростки формуються ослабленими.

Не менш обережними слід бути напередодні Повного Місяця — 24 та 25 березня, а також безпосередньо 26 березня, у день його піку. Особливо критичною вважається дата 25 березня, коли місячна енергія досягає максимуму. У цей період рослини гостро реагують на будь-які маніпуляції, що може негативно позначитися на їхньому подальшому розвитку.

Окремо виділяються 9, 13 та 14 березня — це перехідні фази Місяця або його перебування в так званих малородючих знаках. Посіяні в ці дні культури часто відстають у рості, більш схильні до захворювань і рідше радують щедрим урожаєм.

Дотримання цих застережень допоможе уникнути зайвих втрат і зберегти сили для справді результативних днів березня.

