Не пропустіть: місячний посівний календар березня 2026 року для ідеального урожаю овочів та квітів
Березень дає старт повноцінному городньому марафону: турботи про розсаду вже не обмежуються підвіконням — вони впевнено переходять у теплиці та на перші відкриті грядки.
Саме тепер настає вирішальний момент для висаджування розсади томатів у закритий ґрунт, висівання холодостійких овочів і запашної зелені просто неба та активної підготовки ґрунту до масштабних весняних висаджувань. Це місяць, коли закладається фундамент майбутнього врожаю.
Фази Місяця в березні 2026 року
Місячний посівний календар на березень 2026 формується чотирма ключовими фазами Місяця, і кожна з них по-своєму впливає на ріст та силу рослин. Особливість цього місяця — можливість активно працювати і в теплиці, і на відкритих грядках, поєднуючи різні види посадок.
Ось як розподіляються фази та їхній вплив:
Новий Місяць — 11 березня — час затишшя та природної паузи. Рослини перебувають у стані мінімальної активності, тому посіви й пересадки краще відкласти.
Зростальний Місяць — 1–10 та 12–25 березня — найсприятливіший період для культур, у яких ціниться надземна частина. Енергія спрямована вгору — активно розвиваються стебла, листя та плоди.
Повний Місяць — 26 березня — пік життєвої сили рослин. Максимальна концентрація енергії зосереджується у листі й плодах, однак із посівами варто бути обережними.
Спадний Місяць — 27–31 березня — увага природи зміщується до коренів. Це вдалий час для робіт із коренеплодами, укорінення та зміцнення підземної частини рослин.
Розуміння цих фаз допомагає точніше планувати посіви й отримати здорові, сильні сходи вже з перших весняних тижнів.
Сприятливі дні для висівання в березні 2026 року
Посівний календар на березень 2026 року вибудуваний так, щоб вам було зручно планувати роботи залежно від місця вирощування: відкриті грядки, теплиця чи розсада на підвіконні. Такий підхід дозволяє не розпорошуватися, а діяти чітко й результативно — у правильний день для кожної культури.
Відкритий ґрунт: холодостійкі культури
Саме кінець березня — золота пора для перших посівів просто неба. Найкращі дні розподіляються так:
Морква — 27, 28, 29, 30, 31 березня.
Редис — 27, 28, 29, 30 березня.
Редька рання — 27, 28, 29 березня.
Петрушка та кріп — 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 березня.
Салат листовий — 1, 2, 3, 19, 20 березня.
Цибуля-севок — 27, 28, 29, 30 березня.
Часник ярий — 27, 28, 29 березня.
Горох і боби — 1, 2, 3, 19, 20 березня.
Картопля рання — 27, 28, 29, 30, 31 березня.
Теплиця: висівання та висаджування
У захищеному ґрунті роботи стартують активніше. Для стабільного росту обирайте такі дати:
Томати (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 березня.
Огірки (висівання насінням) — 1, 2, 3, 19, 20 березня.
Перець (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 березня.
Баклажани (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8 березня.
Редис ранній — 27, 28, 29 березня.
Салат і шпинат — 1, 2, 3, 19, 20 березня.
Розсада на підвіконні
Поки погода лише набирає весняної сили, частину культур варто висівати вдома:
Капуста пізня — 7, 8, 15, 16, 19, 20 березня.
Кабачки та патисони — 1, 2, 3, 7, 8 березня.
Гарбузи — 1, 2, 3, 7, 8 березня.
Квіти (айстри, цинії) — 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 березня.
Чорнобривці — 7, 8, 15, 16 березня.
Несприятливі дні для висівання в березні 2026 року
Місячний посівний календар на березень 2026 року чітко окреслює не лише сприятливі періоди, а й дні, коли краще зробити паузу. У ці фази Місяця рослини стають більш вразливими, а будь-яке втручання — посів, пересаджування чи висаджування розсади — може дати слабкий результат.
Дати, коли варто утриматися від посівних робіт:
9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 та 26 березня 2026 року.
Найбільш напружений відрізок — 10–12 березня, адже саме 11 числа припадає Новий Місяць. У цей час енергія рослин знижена до мінімуму: насіння сходить повільно і нерівномірно, розсада довше адаптується, а молоді паростки формуються ослабленими.
Не менш обережними слід бути напередодні Повного Місяця — 24 та 25 березня, а також безпосередньо 26 березня, у день його піку. Особливо критичною вважається дата 25 березня, коли місячна енергія досягає максимуму. У цей період рослини гостро реагують на будь-які маніпуляції, що може негативно позначитися на їхньому подальшому розвитку.
Окремо виділяються 9, 13 та 14 березня — це перехідні фази Місяця або його перебування в так званих малородючих знаках. Посіяні в ці дні культури часто відстають у рості, більш схильні до захворювань і рідше радують щедрим урожаєм.
Дотримання цих застережень допоможе уникнути зайвих втрат і зберегти сили для справді результативних днів березня.