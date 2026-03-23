Не пропустіть момент: що зробити з малиною навесні, щоб кущі ломилися від плодів

Кінець березня – початок квітня – це гарний час, аби провести прості процедури з малиною. Обрізання на підживлення кущів варто провести до початку вегетаційного періоду.

Чому не варто відкладати догляд за малиною та що необхідно зробити

Підживлення малини

Навесні варто удобрити кущі малини. Азотні добрива, внесені навесні, дають швидкий ріст молодих пагонів. Однак важливо не переборщити з азотом. Інакше буде багато листя, але мало ягід.

Органічні добрива (перегній, компост) покращують ґрунт і дають довготривале живлення. Їх вносять під кущ або між рядами. Для підживлення малини підійдуть і комплексні добрива.

Існує і натуральний метод, про який мало хто знає. Кавова гуща – чудове добриво для малини. Вона містить азот, а також має властивості підкислення ґрунту. Оскільки кущі цих ягід полюбляють слабо-кислий та добре дренований ґрунт, то кавова гуща ідеально підходить.

Просто посипте її під кущ малини, обережно перемішайте з ґрунтом, а потім ретельно полийте.

Обрізання малини

Малина винагородить вас рясними плодами, якщо її обрізати вчасно - до того, як кущі почнуть рости. Під час обрізання видаляйте всі пошкоджені або слабкі пагони. Саме це дасть рослині енергію для росту та зменшить її схильність до різних захворювань.

Літню малину найкраще обрізати близько до землі. Для осінньої - вкоротіть усі пагони до 5 см у висоту.

