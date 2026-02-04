ТСН у соціальних мережах

Не пропустіть момент: точна дата весняного рівнодення та початку астрономічної весни 2026 року

Саме в цей момент Сонце перетне небесний екватор, опинившись точно над екватором Землі.

Коли весняне рівнодення 2026 року

Коли весняне рівнодення 2026 року / © pexels.com

2026 року весняне рівнодення настане 20 березня. Для України ця важлива астрономічна подія відбудеться о 16:45 за київським часом.

День і ніч стануть практично однаковими за тривалістю, а після цього світловий час почне поступово зростати і триватиме до літнього сонцестояння 21 червня.

Під час весняного рівнодення Сонце сходить майже точно на сході і сідає майже точно на заході. Цей момент традиційно вважають символічним початком астрономічної весни, коли світло остаточно бере верх над темрявою, наповнюючи природу теплом і життям.

Весняне рівнодення — сакральне значення

Весняне рівнодення завжди мало особливе значення для багатьох народів світу. У традиційних культурах цей день асоціювали з оновленням природи, пробудженням землі та початком нового життєвого циклу. Наші предки вірили, що саме в цей час сили світла перемагають зиму, і намагалися провести день у гармонії з природою.

В Україні весняне рівнодення супроводжувалося різними звичаями та обрядами. Люди виходили на пагорби чи відкриті місця, щоб зустріти схід сонця, співали веснянки і закликали тепло. Особлива увага приділялася порядку в домі: очищали оселі, позбувалися старих речей та готувалися до нового сільськогосподарського циклу. Не менше значення мали духовні практики: день вважався сприятливим для примирення, добрих справ і планування нових починань. Деякі родини випікали обрядове печиво у формі сонця або птахів, символізуючи прихід весни.

До весняного рівнодення також прикута увага численних народних прикмет. Тепла та сонячна погода віщує ранню та лагідну весну, а холодний вітер — затяжну прохолоду. Справджувалася й примета про місяць: якою буде погода на рівнодення, таким буде найближчий місяць.

Особливу увагу приділяли поведінці птахів: активний приліт із вирію обіцяв швидке тепло, а поява лелеки чи журавля — щасливий і врожайний рік.

