Не пропустіть момент: ці шість дерев потрібно обрізати вже зараз, інакше сад втратить урожай

З роками досвід садівників лише підтверджується: зимове обрізання — один із найрозумніших кроків для здоров’я саду. Головне — діяти з розумінням: знати, які дерева безпечно обрізати взимку, а щодо яких краще зачекати, і як сформувати крону так, щоб вона працювала на майбутній урожай.

Тетяна Мележик
Зимове обрізання дерев: що і коли

Зимове обрізання дерев: що і коли / © pexels.com

У погожий морозний день сад ніби завмирає — і саме в цей момент у вас з’являється перевага. Поки більшість дачників відкладають справи до весни, ви можете спокійно й без поспіху підготувати дерева до активного сезону. Першими на зимове омолодження йдуть яблуні та груші. У січні та на початку лютого до них сміливо додають вишні й сливи. А вже ближче до березня настає черга абрикосів, черешень, айви та персиків.

Та йдеться не про безсистемне обрізання "на око". Зимове обрізання — це точна робота на оздоровлення дерева. Спершу варто прибрати дрібні та зайві гілки біля стовбура — вони лише відбирають живлення. Далі — сухі, підмерзлі, зламані снігом або уражені хворобами пагони. Основна мета — зробити крону світлою та такою, "що дихає". Усе, що росте всередину, перехрещується чи треться між собою, потрібно видаляти без жалю.

Однорічні прирости зазвичай вкорочують приблизно на третину — це перевірений спосіб стимулювати дерево навесні дати потужні, здорові пагони. Інструмент для цього має бути ідеальним: добре нагострений, чистий, без іржі. Будь-яка брудна або тупа поверхня — шлях до інфекцій у свіжих зрізах.

Зимою садівникові відкривається ще одна перевага: на голих гілках одразу видно всі проблеми — кладки шкідників, підозрілі нарости, плями хвороб. Такі гілки треба видаляти без компромісів, адже навесні вони стануть осередком попелиці чи грибкових інфекцій. Після завершення роботи відійдіть на кілька кроків і подивіться на дерево збоку: правильна крона має бути прозорою, щоб кожна гілка отримувала світло й повітря.

Варто пам’ятати й про нюанси: яблуня легко переносить навіть доволі радикальне обрізання, тоді як кісточкові культури — вишня чи слива — потребують обережнішого підходу. Плюс зимової роботи ще й у тому, що перед вами справжній "скелет" дерева, не схований листям, тож сформувати правильну форму значно простіше. До того ж на морозі зрізи підсихають і закриваються швидше, ніж за сирої весняної погоди.

