Не пропустіть: офіційне уточнення про переведення на літній час 2026 року — чи будуть зміни
Щороку в березні Україна традиційно переходила на літній час. Проте влітку 2024 року парламентарі ухвалили рішення скасувати літній час і залишити на території країни зимовий, який мали б називати єдиним київським часом.
Це рішення мотивували турботою про здоров’я населення та економічною доцільністю.
Реакція суспільства виявилася неоднозначною, але зміна часу так і не була скасована. Після цього президент Володимир Зеленський мав підписати законопроєкт, який остаточно ліквідував би традиційне дворазове переведення годинників на рік. Однак документ залишився без підпису.
Коли в Україні переводять годинники на літній час
Сьогодні переведення годинників на літній та зимовий час регулюється постановою Кабінету Міністрів. Згідно з традиційним графіком:
Літній час починається останньої неділі березня, коли стрілки годинника переводять на годину вперед.
Зимовий час починається останньої неділі жовтня, коли стрілки повертають на годину назад.
Отже, 2026 року перехід на літній час відбудеться 29 березня о 3:00 за місцевим часом.
Більшість сучасних гаджетів автоматично оновлять час, тоді як механічні годинники доведеться перевести вручну.
Варто зазначити, що Україна не єдина: у багатьох країнах Європи також двічі на рік переводять стрілки — навесні та восени.