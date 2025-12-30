Літній час 2026 рік: з’явилося важливе уточнення / © pexels.com

Це рішення мотивували турботою про здоров’я населення та економічною доцільністю.

Реакція суспільства виявилася неоднозначною, але зміна часу так і не була скасована. Після цього президент Володимир Зеленський мав підписати законопроєкт, який остаточно ліквідував би традиційне дворазове переведення годинників на рік. Однак документ залишився без підпису.

Коли в Україні переводять годинники на літній час

Сьогодні переведення годинників на літній та зимовий час регулюється постановою Кабінету Міністрів. Згідно з традиційним графіком:

Літній час починається останньої неділі березня , коли стрілки годинника переводять на годину вперед.

Зимовий час починається останньої неділі жовтня, коли стрілки повертають на годину назад.

Отже, 2026 року перехід на літній час відбудеться 29 березня о 3:00 за місцевим часом.

Більшість сучасних гаджетів автоматично оновлять час, тоді як механічні годинники доведеться перевести вручну.

Варто зазначити, що Україна не єдина: у багатьох країнах Європи також двічі на рік переводять стрілки — навесні та восени.