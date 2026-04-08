Не пропустіть: ось що робити в Чистий четвер, щоб притягнути багатство та удачу на 12 місяців

В цей період віряни згадують події, які пов’язані з Воскресінням Ісуса Христа, а також наводять лад в думках і оселях. За народними традиціями, саме в Чистий четвер можна залучити в родину добробут, багатство і щастя за допомогою стародавніх обрядів і прикмет.

Що потрібно обов’язково зробити в Чистий четвер

Відвідати храм і помолитися — день слід розпочати з молитви за добробут і здоров’я всіх членів родини. Це створить духовну основу для всіх наступних справ. Прибрати в оселі — ретельно очищається кожен куточок дому, важливо позбутися зайвих речей. Свобода простору символізує готовність прийняти позитивні зміни в життя. Підготуватися до святкування Великодня — саме в Чистий четвер можна починати випікати паски, фарбувати яйця, готувати святкові страви. А щоб притягнути в родину добробут, обов’язково після прибирання і готування накрийте стіл чистою скатертиною.

Грошові обряди, щоб притягнути достаток

Тричі перерахуйте гроші: вранці, опівдні і ввечері. Це символізуватиме грошовий потік.

Приготуйте «монетну» воду для миття підлоги: киньте у воду для прибирання кілька монет, щоб притягнути фінансовий добробут в оселю.

Протріть стіл на кухні за годинниковою стрілкою: під час цього процесу уявляйте, що гроші «течуть» до ваших рук.

Всі ці дії потрібно обов’язково виконувати в доброму настрої і з позитивними думками.

Народні прикмети на Чистий четвер

Якщо вмитися до сходу сонця, можна залучити здоров’я і енергію на весь рік.

Додайте у воду срібний предмет, щоб зарядитися позитивом.

Завершіть прибирання до кінця дня, щоб прибрати безлад не лише з оселі, але й з думок.

Якщо паски вдалися з першого разу — рік пройде в достатку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.