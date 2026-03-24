Не пропустіть правильний момент: коли пекти паску, фарбувати яйця і готувати м’ясо до Великодня

Коли готувати великодній кошик

Традиційний великодній кошик і стіл важко уявити без базових страв:

Паска — головний символ свята та центр святкового столу. Крашанки та писанки — пофарбовані або розписані яйця. Домашня ковбаса — запечена чи копчена. Буженина або запечене м’ясо — найчастіше свинина або яловичина. Сирна паска — ніжний десерт із сиру та родзинок. Хрін із буряком (цвіклі) — гостра закуска до м’яса.

Що ще подають на святковий стіл

Окрім традицій, господині дедалі частіше доповнюють меню сучасними стравами:

салати зі свіжих овочів, м’яса, риби чи сиру;

м’ясні та сирні нарізки;

овочеві асорті;

фаршировані яйця;

канапе та рулети з лаваша;

рибні страви.

Випічка та десерти

Святковий стіл не обмежується лише паскою. Додатково готують:

солоні пиріжки з начинками;

домашній хліб і булочки;

сирники або запіканку;

медівник, маківник;

великоднє печиво;

фруктові нарізки;

Напої до Великодня

Серед традиційних напоїв:

узвар або кисіль;

домашні наливки чи вино.

Коли що готувати: чіткий план без стресу

Щоб не проводити всю суботу на кухні, підготовку варто розділити на кілька днів. Продукти, які довго зберігаються, краще купити ще за тиждень до свята.

🔸 Чистий четвер — випікаємо паску (9 квітня):

За давньою традицією, саме цього дня беруться за паску. 2026 року Чистий четвер припадає на 9 квітня. Вважається, що випічка, приготовлена цього дня, приносить у дім добробут і довго не черствіє. Головне правило — готувати в спокої, з добрим настроєм і світлими думками. Якщо ж не встигли — паску можна спекти і в суботу.

🔸 П’ятниця — фарбуємо яйця (10 квітня):

Крашанки варто підготувати заздалегідь — у п’ятницю. Вони добре зберігаються в холодильнику кілька днів, тож це допоможе зекономити час напередодні свята.

🔸 Субота — м’ясо і салати (11 квітня):

Останній етап підготовки — м’ясні страви та салати. Саме в суботу їх готують, щоб подати на стіл максимально свіжими.

Інші страви можна готувати без прив’язки до конкретних днів — усе залежить від вашого графіка та натхнення. Головне — заздалегідь розподілити навантаження, щоб зустріти Великдень без зайвого поспіху і в гарному настрої.