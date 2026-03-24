Не пропустіть правильний момент: коли пекти паску, фарбувати яйця і готувати м’ясо до Великодня
До Великодня — менше місяця. Українці вже незабаром сядуть за святковий стіл, тож саме час не лише продумати меню, а й чітко розпланувати, коли що готувати, аби уникнути передсвяткової метушні.
Традиційний великодній кошик і стіл важко уявити без базових страв:
Паска — головний символ свята та центр святкового столу.
Крашанки та писанки — пофарбовані або розписані яйця.
Домашня ковбаса — запечена чи копчена.
Буженина або запечене м’ясо — найчастіше свинина або яловичина.
Сирна паска — ніжний десерт із сиру та родзинок.
Хрін із буряком (цвіклі) — гостра закуска до м’яса.
Що ще подають на святковий стіл
Окрім традицій, господині дедалі частіше доповнюють меню сучасними стравами:
салати зі свіжих овочів, м’яса, риби чи сиру;
м’ясні та сирні нарізки;
овочеві асорті;
фаршировані яйця;
канапе та рулети з лаваша;
рибні страви.
Випічка та десерти
Святковий стіл не обмежується лише паскою. Додатково готують:
солоні пиріжки з начинками;
домашній хліб і булочки;
сирники або запіканку;
медівник, маківник;
великоднє печиво;
фруктові нарізки;
Напої до Великодня
Серед традиційних напоїв:
узвар або кисіль;
домашні наливки чи вино.
Коли що готувати: чіткий план без стресу
Щоб не проводити всю суботу на кухні, підготовку варто розділити на кілька днів. Продукти, які довго зберігаються, краще купити ще за тиждень до свята.
🔸 Чистий четвер — випікаємо паску (9 квітня):
За давньою традицією, саме цього дня беруться за паску. 2026 року Чистий четвер припадає на 9 квітня. Вважається, що випічка, приготовлена цього дня, приносить у дім добробут і довго не черствіє. Головне правило — готувати в спокої, з добрим настроєм і світлими думками. Якщо ж не встигли — паску можна спекти і в суботу.
🔸 П’ятниця — фарбуємо яйця (10 квітня):
Крашанки варто підготувати заздалегідь — у п’ятницю. Вони добре зберігаються в холодильнику кілька днів, тож це допоможе зекономити час напередодні свята.
🔸 Субота — м’ясо і салати (11 квітня):
Останній етап підготовки — м’ясні страви та салати. Саме в суботу їх готують, щоб подати на стіл максимально свіжими.
Інші страви можна готувати без прив’язки до конкретних днів — усе залежить від вашого графіка та натхнення. Головне — заздалегідь розподілити навантаження, щоб зустріти Великдень без зайвого поспіху і в гарному настрої.