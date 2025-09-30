Санітарне. Передбачає видалення засохлих, хворих чи пошкоджених пагонів і листя. Такий підхід допомагає мінімізувати ризик інфекцій і захворювань у наступному сезоні. Експерти наголошують: не варто шкодувати рослину — іноді доцільно зрізати до основи, щоб повністю усунути потенційну загрозу.

Омолоджувальне для цвітіння. Її проводять безпосередньо перед заморозками, щоб дати рослині час відновитися перед зимівлею. При цьому видаляють старі та сухі пагони, залишаючи близько 2–3 сантиметрів від землі. Саме такий метод стимулює гортензію до потужного цвітіння наступного року.