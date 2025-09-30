- Дата публікації
-
Не пропустіть: сьогодні останній день, щоб обрізати гортензію за старовинним способои — і бутони рясно проростуть навесні
Гортензія — рослина з характером: вона вимагає уважного та грамотного догляду, аби порадувати садівника рясними суцвіттями та швидким розвитком. Одним із ключових етапів турботи про неї є правильне осіннє обрізання.
Попри досвід багатьох дачників, питання про те, чи варто проводити обрізання восени, досі викликає дискусії. Однак професійні квітникарі одностайні: вересневе обрізання гортензії — необхідна умова для здоров’я та пишного цвітіння куща.
Як саме обрізати гортензію восени
Існує три основні види обрізання:
Санітарне. Передбачає видалення засохлих, хворих чи пошкоджених пагонів і листя. Такий підхід допомагає мінімізувати ризик інфекцій і захворювань у наступному сезоні. Експерти наголошують: не варто шкодувати рослину — іноді доцільно зрізати до основи, щоб повністю усунути потенційну загрозу.
Формувальне. Здійснюється для надання кущеві охайної форми та уникнення надмірної густоти. Видаляють стебла, що заважають циркуляції повітря, а також прикореневі гілочки.
Омолоджувальне для цвітіння. Її проводять безпосередньо перед заморозками, щоб дати рослині час відновитися перед зимівлею. При цьому видаляють старі та сухі пагони, залишаючи близько 2–3 сантиметрів від землі. Саме такий метод стимулює гортензію до потужного цвітіння наступного року.
Правильно виконане осіннє обрізання — це інвестиція у майбутнє вашого саду. Завдяки йому гортензія не лише зберігає здоров’я, а й розкриває свій повний потенціал у новому сезоні.