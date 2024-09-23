Не "простинь" і не "підодіяльник" - як правильно українською називати частини постільної білизни

Українці часто вживають такий суржик як "підодіяльник". Таким чином вони часто називають легкий чохол, який одягають на ковдру. Але це не правильно, це класичний суржик, — розповідає відомий мовознавець Олександр Авраменко. Правильно казати українською не "підодіяльник", а підковдра.

Як українською назвати "простинь", "наволочку", "подушку"

Українською правильно казати не "простинь", а простирало або ж простирадло.

або ж Чохол, який надівають на подушку правильно називати наволока або наволочка .

або . Мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини – це напірник .

. Правильно казати пОдушка, а подУшка. А слово постіль має подвійний наголос, можна казати і пОстіль, і постІль

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