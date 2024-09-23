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Не "простинь" і не "підодіяльник" - як правильно українською називати частини постільної білизни

Не "простинь" і не "підодіяльник" - як правильно українською називати частини постільної білизни

Як правильно українською "підодіяльник"

Як правильно українською називати елементи постільної білизни: відповідь експерта

Українці часто вживають такий суржик як "підодіяльник". Таким чином вони часто називають легкий чохол, який одягають на ковдру. Але це не правильно, це класичний суржик, — розповідає відомий мовознавець Олександр Авраменко. Правильно казати українською не "підодіяльник", а підковдра.

Як українською назвати "простинь", "наволочку", "подушку"

  • Українською правильно казати не "простинь", а простирало або ж простирадло.
  • Чохол, який надівають на подушку правильно називати наволока або наволочка.
  • Мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини – це напірник.
  • Правильно казати пОдушка, а подУшка. А  слово постіль має подвійний наголос, можна казати і пОстіль, і постІль

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