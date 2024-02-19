Не простий набір цифр: як телефонний номер впливає на нашу долю

Мало хто замислюється, що цифри, які зустрічаються в нашому номері телефону, можуть впливати на долю та життя.

Протягом усього життя нас оточують числа. І деякі з них здаються нам кращими за інші. Нумерологія пояснює це доволі просто: нас "тягне" до того, чого не вистачає в житті. Це відбувається і з номером нашого телефону.

Щоб дізнатися, як номер телефону впливає на вашу долю, треба спочатку відкинути код країни та оператора зв'язку. Тепер ті цифри, які у вас залишилися, потрібно додати одна за одною, а пізніше додатково додати цифри числа, яке у вас вийшло. Так треба робити доти, доки у вас не вийде однозначне число від одиниці до дев'яти.

Наприклад, припустімо, у вас номер телефону +38 (096) 1234567. Відкидаємо код країни та оператора, залишається 1234567. Тепер робимо просте додавання: 1+2+3+4+5+6+7 = 28. Тепер 2+8 = 10. Наприкінці потрібно 1+0 = 1. Тобто ваше число "1". Що ж воно означає?

Одиниця, двійка та трійка

Ще від давніх часів одиниця означала в нумерології владу, силу й самотність. Такий номер телефону чудово підходить бізнесменам чи менеджерам, власникам компаній, адже він допомагає контролювати простір навколо себе. З ним людина стане ще наполегливішою, а вербальні здібності враз зростуть. Ще одна важлива особливість одиниці полягає в умінні аргументовано відстоювати свої інтереси.

Двійка – символ єднання чоловічої та жіночої енергій. Це число в нумерології вважається більш пасивним, ніж одиниця. Тому воно ідеально підходить консультантам, посередникам. А ще воно допоможе краще спілкуватися з партнерами, начальником або батьками. Особливо якщо останні посідають важливе місце у вашому житті.

Трійка означає творчість. Тому такий номер телефону підходить письменникам, художникам, акторам чи журналістам. Він допоможе зробити мову іскристою та легкою. Але зверніть увагу, що втримати секрети з таким номером телефону буде дуже складно.

Від четвірки до сімки

Нумерологія долі й цифри в номері мобільного телефону / Фото: Unsplash

Четвірка символізує стабільність, тому такий номер телефону найкраще підходить людям дисциплінованим, тим, хто займається наданням безпеки, ручною працею. Також він підійде, якщо ви займаєтеся дизайном ландшафту, будівництвом, сільським господарством. Ви будете точніше викладати свої думки, а тому виключається можливість, що вас неправильно зрозуміють.

П'ятірка – це завжди ризик, подорожі, авантюризм і пригоди. А тому такий номер телефону підходить альпіністам, екстремалам, брокерам, адже допоможе невимушено розмовляти. Однак це число також привертає увагу шахраїв, рекламників і тих, хто просто любить поспілкуватися. Тому вам доведеться ретельніше сортувати дзвінки.

Шістка якнайкраще підходить психіатрам, лікарям, соціальним працівникам і психологам. Адже її в нумерології називають "числом співчуття". Якщо у когось із ваших знайомих є номер телефону з таким числом – можете сміливо їм телефонувати по пораду.

Сімка – число дуже талановитих людей, які залишаються одинаками. Вона підійде філософу, мислителю, аналітику чи айтівцю. На такий номер дуже рідко телефонуватимуть незнайомі люди, однак якщо станеться так, що вам знадобиться допомога, можливо, нікого буде попросити.

Вісім і дев'ять – особливі цифри

Вісімка підходить успішним та активним бізнесменам, політикам. Однак разом з популярністю та грішми додадуться і деякі проблеми. Щоб досягнути мети, потрібно дуже багато працювати.

Нарешті, дев'ятка – число, яке змушує власника ділитися з іншими всім, чим він володіє. Якщо у вас це число номера, до вас постійно телефонуватимуть друзі чи просто знайомі, які перебувають у скрутному становищі. Дев'ятка в нумерології – це доля. Але чим більше ви віддаватимете, тим більше отримаєте.

Поєднання цифр і шифрування

Крім основного нумерологічного числа, дуже важливим є і поєднання цифр у номері телефону. Наприклад, справжнім оберегом для автомобілістів стане поєднання "989", люблячі серця допоможуть з'єднати два нулі чи "258", які стоять поряд. Якщо вам потрібен успіх, обирайте номер телефону, де поєднані "66" або "11", а щоб справи йшли лише добре, потрібні цифри "3", "2" і "8", які стоять поряд.

Для організації нового підтриємства потрібно мати в номері "22", а справжньою запорукою матеріального добробуту є цифри "18", "28", "76" чи "82". Забезпечать неймовірне везіння дві п'ятірки, які стоять поряд. Багатство означають "8", "88" або "888". А ось якщо в номері поруч стоять "6" і "4" чи "5" і "6", вони принесуть збитки.

Щоб вийти з глухого кута, потрібно змінити номер телефону.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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