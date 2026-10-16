Не просто муркотіння: учені виявили дивний зв'язок між котами та їхніми господарями

Між котами та їхніми господарями існує гормональний зв'язок

Реклама

Науковці з Кіотського університету в Японії виявили гормональний зв’язок між домашніми котами та їхніми власниками. Дослідження показало, що фізична близькість між людьми й тваринами пов’язана з рівнем окситоцину — гормону соціальної прив’язаності — та кортизолу, який пов’язаний зі стресом.

Про це пише видання IFL Science.

Реклама

Дослідники протягом місяця спостерігали за 29 котами та 19 їхніми власниками. Вони аналізували рівень гормонів у сечі людей і тварин, відстежували, скільки часу коти перебувають поруч із господарями, а також оцінювали емоційний стан людей.

Реклама

Результати засвідчили позитивний зв’язок між концентрацією окситоцину в котів і людей. Водночас вищий рівень цього гормону в котів був пов’язаний із нижчим рівнем кортизолу та меншою кількістю негативних емоцій у їхніх власників.

Науковці також з’ясували, що позитивні зміни в самопочутті людей більше пов’язані з повсякденною фізичною близькістю до тварин, ніж із тривалістю володіння котом.

Чому важливий окситоцин

Окситоцин бере участь у формуванні соціальних зв’язків, зокрема між батьками й дітьми. Кортизол натомість пов’язаний із реакцією організму на стрес. Взаємозв’язок цих гормонів може частково пояснювати, чому спілкування з домашніми тваринами допомагає людям відчувати спокій і комфорт.

«Наші результати свідчать про те, що це відчуття може частково відображатися в гормональному зв’язку між котами та їхніми господарями — зокрема через окситоцин», — пояснила старша викладачка Кіотського університету Сахо Такагі.

Реклама

Водночас дослідники наголошують, що робити остаточні висновки зарано. У дослідженні взяли участь лише 19 власників котів, а виявлені закономірності свідчать про зв’язок між фізичною близькістю, гормональними показниками та емоційним станом, але не доводять безпосередньої причинно-наслідкової залежності.

Науковці сподіваються, що подальші дослідження допоможуть точніше з’ясувати, як люди й коти впливають на самопочуття одне одного.

Нагадаємо, деякі породи котів відомі своєю надзвичайною прив’язаністю до господарів і готові буквально ходити за ними, як тінь, по всьому дому.

Новини партнерів

Новини партнерів