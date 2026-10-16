ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
618
Час на прочитання
2 хв

Не просто муркотіння: учені виявили дивний зв'язок між котами та їхніми господарями

Позитивні зміни в самопочутті людей більше пов’язані з повсякденною фізичною близькістю до тварин, ніж із тривалістю володіння котом.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кіт

Між котами та їхніми господарями існує гормональний зв'язок

Науковці з Кіотського університету в Японії виявили гормональний зв’язок між домашніми котами та їхніми власниками. Дослідження показало, що фізична близькість між людьми й тваринами пов’язана з рівнем окситоцину — гормону соціальної прив’язаності — та кортизолу, який пов’язаний зі стресом.

Про це пише видання IFL Science.

Дослідники протягом місяця спостерігали за 29 котами та 19 їхніми власниками. Вони аналізували рівень гормонів у сечі людей і тварин, відстежували, скільки часу коти перебувають поруч із господарями, а також оцінювали емоційний стан людей.

Результати засвідчили позитивний зв’язок між концентрацією окситоцину в котів і людей. Водночас вищий рівень цього гормону в котів був пов’язаний із нижчим рівнем кортизолу та меншою кількістю негативних емоцій у їхніх власників.

Науковці також з’ясували, що позитивні зміни в самопочутті людей більше пов’язані з повсякденною фізичною близькістю до тварин, ніж із тривалістю володіння котом.

Чому важливий окситоцин

Окситоцин бере участь у формуванні соціальних зв’язків, зокрема між батьками й дітьми. Кортизол натомість пов’язаний із реакцією організму на стрес. Взаємозв’язок цих гормонів може частково пояснювати, чому спілкування з домашніми тваринами допомагає людям відчувати спокій і комфорт.

«Наші результати свідчать про те, що це відчуття може частково відображатися в гормональному зв’язку між котами та їхніми господарями — зокрема через окситоцин», — пояснила старша викладачка Кіотського університету Сахо Такагі.

Водночас дослідники наголошують, що робити остаточні висновки зарано. У дослідженні взяли участь лише 19 власників котів, а виявлені закономірності свідчать про зв’язок між фізичною близькістю, гормональними показниками та емоційним станом, але не доводять безпосередньої причинно-наслідкової залежності.

Науковці сподіваються, що подальші дослідження допоможуть точніше з’ясувати, як люди й коти впливають на самопочуття одне одного.

Нагадаємо, деякі породи котів відомі своєю надзвичайною прив’язаністю до господарів і готові буквально ходити за ними, як тінь, по всьому дому.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie