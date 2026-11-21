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У деяких жінок менструальний цикл супроводжується не лише фізичним дискомфортом, а й різкими емоційними перепадами. У важких випадках це може бути пов’язано з передменструальним дисфоричним розладом (ПМДР) — станом, за якого організм надмірно реагує на коливання рівня естрогену та прогестерону.

Деякі менструальні цикли можуть фізично та емоційно нагадувати американські гірки, пише ноуково-популярне видання ScienceAlert.

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За оцінками фахівців, ПМДР вражає від 3% до 8% людей, які регулярно мають менструації. Фахівці пояснюють, що розлад може проявлятися тривожністю, депресією, дратівливістю, сильною втомою, головним болем, здуттям живота, болем у тілі і порушеннями сну. Втім, симптоми можуть суттєво відрізнятися, хоча діагностують і лікують цей стан нерідко за однаковим підходом.

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Дослідження швецьких науковців

Дослідники з Уппсальського університету у Швеції розділили розлад на три різні моделі залежно від того, коли починаються симптоми, наскільки вони стають важкими і як довго тривають. Цей новий персоналізований підхід може призвести до кращої діагностики та лікування.

Науковці спостерігали за 134 жінками протягом двох менструальних циклів: 90 із ПМДР, а 44 — без нього. Аналіз симптомів допоміг виявити три різні типи перебігу цього стану.

Типи передменструального розладу

Один із найпоширеніших типів — «тяжкий повний лютеїновий». Симптоми з’являються невдовзі після овуляції, поступово посилюються перед менструацією, але зникають із початком кровотечі. Так часто проявляється дратівливість.

Інший тип — «тяжкий пізній лютеїновий». У цьому випадку симптоми виникають ближче до менструації, швидко стають інтенсивними і зберігаються чотири-п’ять днів після її початку. Тоді з’являється тривога.

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Третій тип дослідники назвали «помірним пізнім лютеїновим». У цьому випадку симптоми виникають безпосередньо перед менструацією, мають менш виражений характер і швидко зникають після її початку. Такий перебіг найчастіше супроводжується депресивними станами, тривожністю, перепадами настрою, болем у суглобах і головним болем.

Шведські науковці наголошують, що прояви передменструального дисфоричного розладу можуть відрізнятися не лише у різних жінок, а й у тієї самої людини від одного циклу до іншого.

Зокрема, 98% учасниць із ПМДР протягом двох досліджуваних циклів мали симптоми більш ніж одного типу. Отримані результати свідчать, що ПМДР може мати різні сценарії перебігу, а симптоми не в усіх жінок з’являються та зникають за однаковим графіком.

Фахівці також застерігають: ПМДР не можна вважати звичайним проявом менструального циклу. У важких випадках емоційні, когнітивні та фізичні симптоми настільки погіршують якість життя, що можуть призводити навіть до суїцидальних думок.

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Попри серйозні наслідки, обізнаність про передменструальний дисфоричний розлад (ПМДР) залишається низькою, а помилкові діагнози — поширеними. Психіатри та психологи нерідко не розпізнають цей стан, через що жінки роками не можуть отримати належну допомогу.

Небезпечні наслідки ПМДР

Науковці звертають увагу, що ПМДР часто лікують так само, як легший передменструальний синдром (ПМС), не враховуючи тяжкості симптомів та їхнього впливу на повсякденне життя.

Серед можливих методів допомоги — когнітивно-поведінкова терапія, гормональні контрацептиви та антидепресанти. Однак частина пацієнток не реагує на доступне лікування.

Особливу небезпеку становить важкий ПМДР, який не піддається терапії. За результатами метааналізу 2021 року, цей розлад пов’язаний майже із семикратним підвищенням ризику спроб самогубства.

Дослідники наголошують на необхідності подальшого вивчення ПМДР. Зокрема, розуміння того, чому симптоми можуть проявлятися за різними сценаріями, допоможе вдосконалити діагностику та підібрати ефективніше лікування для кожної пацієнтки.

Попри серйозні наслідки, обізнаність про передменструальний дисфоричний розлад залишається низькою, а помилкові діагнози — поширеними. Психіатри і психологи нерідко не розпізнають цей стан, а тому жінки роками не можуть отримати належну допомогу.

Науковці звертають увагу, що ПМДР часто лікують так само, як і легший передменструальний синдром, не враховуючи тяжкості симптомів та їхнього впливу на повсякденне життя.

Серед можливих методів допомоги — когнітивно-поведінкова терапія, гормональні контрацептиви та антидепресанти. Однак частина пацієнток не реагує на доступне лікування.

Особливу небезпеку становить важкий ПМДР, що не піддається терапії. За результатами метааналізу 2021-го, цей розлад пов’язаний майже із семикратним підвищенням ризику спроб самогубства.

Дослідники наголошують на необхідності подальшого вивчення ПМДР. Зокрема, розуміння того, чому симптоми можуть проявлятися за різними сценаріями, допоможе вдосконалити діагностику та підібрати ефективніше лікування для кожної пацієнтки.

Як повідомлялося, рясні менструації, незвично великі згустки крові чи кров’янисті виділення між місячними — це не завжди просто особливість циклу. Гінекологиня пояснила, за якими трьома ознаками можна запідозрити аномальну маткову кровотечу та чому не варто чекати, що все мине саме по собі.

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