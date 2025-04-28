Не пригоратиме і не залишиться сирим: що зробити, щоб духовка пропікала страви рівномірно

Чому духовка не рівномірно пече і що робити / © Фото з відкритих джерел

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Зазвичай буває, що нижня частина випічки підгорає, а верх не прогрівається належним чином, залишаючись блідим і негарним, що знижує апетитний вигляд страви.

Фахівці поділилися двома простими, але ефективними методами, які допомагають забезпечити рівномірне випікання в будь-якій духовці. Вони гарантовано покращать результат і дозволять уникнути проблем з нерівномірним прогріванням.

Один із перевірених методів — помістити на дно духовки жаростійку посудину з водою. Це збільшує вологість і допомагає рівномірно прогрівати духовку, особливо внизу. Завдяки пару, що утворюється, тепло розподіляється м’якше, запобігаючи перегріванню дна і підгорянню. Такий підхід часто застосовують під час випікання хліба та деяких тістечок, що дає гарний результат.

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Другий метод полягає в обгортанні решітки фольгою та її розміщенні під деко, на якому випікається страва. Фольга діє як відбивач тепла, знижуючи перегрівання дна випічки. Це ефективно захищає від підгоряння, адже частина тепла від нижнього елемента відбивається, рівномірно розподіляючи тепло по духовці.