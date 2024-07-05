Не робіть часту помилку, через яку котлети виходять несмачними: як правильно солити фарш

Щоб у вас завжди виходили смачні котлети, потрібно знати певні секрети їхнього приготування. Особливо важливо правильно солити фарш.

Готуючи котлети, ви можете брати практично будь-який фарш. Головне, щоб м'ясний продукт був свіжим. Але багато хто забуває, що саме від солі залежить консистенція фаршу, а також смак майбутньої страви.

Наприклад, досвідчені кулінари стверджують, якщо брати яловичину, то котлети вийдуть щільнішими та еластичнішими, якщо сіль додати під час приготування фаршу, а не під час смаження готового продукту.

Ще один важливий момент: скільки солі потрібно на 1 кг м'ясного фаршу? Тут дуже важливі пропорції, адже вони впливають не лише на смак, а й на те, чи вийдуть котлети соковитими та еластичними, чи будуть жорсткими й сухими.

Отже, кулінари стверджують, якщо ви використовуєте дрібну сіль, то її потрібно брати всього лише трохи менше, ніж тоді, коли ви додаєте звичайну сіль з великими крупинками.

Якщо це 1 кг фаршу з яловичини або свинини, беріть приблизно 1 ч. л. дрібної солі. Те саме правило стосується котлет з індички. А ось для рибного фаршу вже потрібно брати не менше 2 ч. л. дрібної солі без гірки. Курячі котлети найбільше залежать від кількості спеції. Кулінари радять додавати до курячого фаршу з цибулею, розмоченим хлібом і яйцем не менше 1 ст. л. звичайної солі.

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