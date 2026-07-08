Не робіть цієї помилки в спеку: через неї можна втратити врожай помідорів

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Помідори добре ростуть за температури від +21 до +29 градусів. Однак якщо кілька днів поспіль повітря прогрівається понад +30…+35 °C, а нічна температура не опускається нижче +20…+22 °C, рослини починають зазнавати теплового стресу.

Про це пише «Egeszseg Kalauz».

За таких умов погіршується життєздатність пилку, запилюється менше квіток, через що рослина формує менше плодів. Крім того, спека пригнічує вироблення лікопіну — природного пігменту, який надає томатам червоного кольору. Через це плоди довше залишаються зеленими або помаранчевими.

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Під час спеки багато городників продовжують обрізати листя, щоб покращити провітрювання кущів. Однак експерти радять не поспішати з цією процедурою.

Верхнє листя створює природний захист від палючого сонця та затіняє плоди. Якщо його видалити, помідори залишаються без природного укриття і швидше отримують сонячні опіки. Особливо це стосується рослин, які ростуть на південному або західному боці ділянки.

Як правильно поливати томати

Фахівці рекомендують поливати помідори рано-вранці, рясно та лише під корінь. Такий спосіб допомагає волозі довше зберігатися в ґрунті, а рослинам — легше переносити найспекотніші години дня.

Додатковий захист забезпечує мульчування. Солома, скошена трава або інші органічні матеріали допомагають зменшити випаровування води та запобігають перегріванню ґрунту.

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Якщо листя вже було надмірно обрізане, експерти радять використовувати легку затінювальну сітку або біле агроволокно. Водночас укриття має добре пропускати повітря, щоб уникнути накопичення гарячого вологого повітря.

Чи потрібно підживлювати помідори

Під час сильної спеки рослина витрачає сили насамперед на виживання, тому надлишок добрив може лише погіршити її стан.

Якщо підживлення необхідне, його радять проводити лише по вологому ґрунту — рано-вранці або ввечері. Також не варто зловживати азотними добривами, адже вони стимулюють ріст листя замість формування плодів.

Для підтримки врожаю експерти рекомендують використовувати збалансовані добрива з підвищеним вмістом калію.

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Експерти наголошують, що у спекотну погоду достатньо дотримуватися трьох основних рекомендацій: не видаляти листя, яке затіняє плоди, поливати рослини рясно вранці та використовувати мульчу для захисту ґрунту.

Саме ці прості заходи допоможуть значно знизити ризик сонячних опіків, опадання квіток і втрати врожаю навіть під час тривалої літньої спеки.

Нагадаємо, помідори можуть довго залишатися зеленими через високу температуру, перевантаження куща плодами, надлишок азоту чи нестачу сонця. Для прискорення дозрівання варто видаляти зайве листя та пасинки, підживлювати калійним добривом (настій попелу), поливати помірно та збирати плоди в стадії початкової стиглості для дозрівання в приміщенні. Допомагає також етилен від стиглих яблук чи бананів.

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