Не робіть цих помилок: як правильно смажити кабачки, щоб вийшли найсмачнішими у світі

Кабачки — це практично найпопулярніші літні овочі, які можна приготувати десятками способів. Але саме смажені кабачки залишаються улюбленою стравою багатьох українців. Щоб овочі вийшли по-справжньому апетитними — хрумкими зовні й ніжними всередині, важливо знати кілька кулінарних тонкощів. Розповідаємо, як правильно смажити кабачки, яких помилок треба уникати, щоб отримати ідеальну і смачну страву.

Вибирайте молоді кабачки. Молоді овочі з тонкою шкіркою та дрібними насінням мають ніжну текстуру й не вимагають тривалої обробки. Вони краще тримають форму під час смаження і не розвалюватимуться.

Нарізайте однаковими кружечками. Щоб кабачки рівномірно просмажилися, їх треба нарізати кружечками чи пластинами однакової товщини — орієнтовно 5-7 мм.

Посоліть і залиште відпочити. Після нарізання необхідно посипати скибочки сіллю та залишити на 15–20 хвилин. Це дозволить вивести зайву вологу, завдяки чому кабачки під час смаження не перетворяться на кашу.

Обсушіть перед смаженням. Промокніть скибочки паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Сухі кабачки краще підрум’янюються й не вбирають надлишкову олію.

Використовуйте панірування чи кляр. Для хрусткої скоринки обваляйте кабачки у борошні чи занурте в кляр. Це не лише покращить смак, а й збереже соковитість усередині.

Смажте на добре розігрітій пательні. Олія має бути гарячою, але не перегрітою, інакше кабачки вбиратимуть її, неначе губка. Оптимальна температура для смаження — це середній вогонь.