Не робіть цього: експерти пояснили, чому сушіння одягу на радіаторі зіпсує гардероб

Чи можна сушити одяг на батареях

Реклама

Осінь, зима створює неабиякі виклики для сушіння одягу. Коли можливості вивісити свіжовипрані речі на вулицю немає, а спеціальна сушарка відсутня, одяг часто залишається вологим, холодним і може навіть почати пліснявіти. У такій ситуації багато хто вдається до поширеної, але вкрай небажаної практики — кладе білизну прямо на радіатор, щоб прискорити процес.

Однак експерти категорично застерігають: сушіння одягу на батареї — це один із найгірших способів, що може завдати непоправної шкоди вашому гардеробу, навіть якщо ви цього не помічаєте одразу.

Чому не можна сушити одяг на радіаторі

Експертка моди Роза Франкен з Орельєна підкреслює: «Більшість людей не знають, що одяг та радіатори опалення несумісні. Це як залишити їх під феном на кілька годин — жар дуже сильний і концентрований».

Реклама

Розміщення одягу під прямими, інтенсивними джерелами тепла, яким є гаряча батарея, руйнує волокна матеріалу та призводить до втрати форми, структури та еластичності речей:

Бавовна — сідає і стає жорсткою.

Вовна — втрачає свою пружність та еластичність.

Еластичні матеріали (наприклад, колготки, легінси або спідня білизна) — починають деградувати та розтягуватися.

За словами Франкен, по суті, ви «повільно готуєте» свій одяг. Такий метод сушіння шкідливий абсолютно для всіх типів тканин — від вовни та поліестеру до найбільш делікатних матеріалів, таких як шовк та атлас.

Окрім структурних пошкоджень, прямі джерела тепла здатні спричинити вицвітання кольорів. Улюблені чорні джинси, які регулярно сушаться на батареї, можуть швидко перетворитися на «брудне сіре місиво», якщо не бути обережним.

Через різкий вплив тепла тканина втрачає свою еластичність, колір і структуру, що призводить до загального погіршення зовнішнього вигляду та функціональності одягу.

Реклама

Мудра порада: як сушити правильно

На щастя, існує простий і безпечний спосіб сушіння білизни взимку, який допоможе захистити ваші речі на довгі роки та уникнути поширеної помилки.

Замість того, щоб вішати одяг безпосередньо на радіатор, екпсерти радять скористайтеся сушаркою для білизни.

Розмістіть сушарку з білизною у кімнаті з увімкненим опаленням. Це забезпечить циркуляцію теплого повітря навколо одягу, що дозволить йому висохнути набагато рівномірніше. Таким чином, ви уникнете концентрованого перегріву, який «готує» тканини, і захистите свій одяг від деформації та втрати кольору.