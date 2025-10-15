ТСН у соціальних мережах

Не робіть цього — і жоржини точно перезимують: що садівники радять зробити з рослинами вже скоро

Жоржини — справжні зірки саду, які щедро дарують свої розкішні квіти від останніх літніх днів і аж до холодів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зберегти бульби жоржин взимку

Як зберегти бульби жоржин взимку / © unsplash.com

Різноманіття форм і відтінків робить ці рослини беззаперечними фаворитами квітникарів. Ще одна їхня перевага — можливість зберігати бульби й милуватися цвітінням рік за роком. Проте, аби жоржини не втратили життєвий потенціал, важливо вчасно та правильно викопати їх і ретельно підготувати до зимового періоду.

Навіщо викопувати жоржини на зиму

Жоржини формують ніжні бульби, які не витримують тривалих морозів. У теплих регіонах із м’яким кліматом їх можна залишати в ґрунті, але в умовах середньої смуги та північних областей зима для них фатальна. Щоб зберегти рослини до наступного сезону, бульби обережно викопують, просушують і переносять у сховище до весни.

“Перший сигнал до викопування — це поява морозів. Коли листя чорніє від холоду, саме час діяти”, — пояснює садівниця Кейт Вальц.

Коли надземна частина рослини в’яне, темніє та втрачає пружність, це означає, що жоржина завершила активний період росту й перейшла у стан спокою. Саме тоді настає оптимальний момент для підготовки бульб до зимівлі.

Щоб жоржини успішно пережили зиму, важливо дочекатися перших заморозків, коли листя і стебла потемніють. У цей час рослина переходить у стан спокою, а бульби накопичують енергію для нового сезону. Потім їх обережно викопують, очищають від землі і, за потреби, промивають водою, уникаючи пошкодження шийок. Після цього бульби ретельно просушують у сухому провітрюваному місці та видаляють пошкоджені або підгнилі частини. Зберігати їх слід у підписаних коробках або мішках за температури +4…+7 °C і помірній вологості, регулярно перевіряючи стан бульб протягом зимових місяців.

