Не робіть цього вдень: помилка, яку робить кожен під час поливання городу

Поливання городу / © www.freepik.com/free-photo

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У спеку здається, що город треба поливати частіше і більше. Але неправильний полив може не допомогти, а навпаки нашкодити рослинам. Від цього коріння страждає, листя отримує опіки, а ґрунт швидко перетворюється то на болото, то на суху кірку. Найважливіше — поливати не в найспекотніші години дня і не лити воду абияк.

ТСН.ua ділиться корисними порадами.

Чому полив у спеку може нашкодити

Рослини справді потребують більше вологи у спекотні дні, але проблема не лише в кількості води. Важливо, коли саме ви поливаєте город, якою водою і куди вона потрапляє.

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Якщо поливати вдень, коли сонце найсильніше, значна частина води швидко випаровується. Рослина не встигає нормально її використати, а ґрунт може перегріватися ще сильніше. Крім того, краплі на листі під прямим сонцем можуть залишати пошкодження, особливо на ніжних культурах.

Коли краще поливати город у спеку

Найкращий час для поливу — ранок або вечір. Зранку рослини отримують вологу перед спекотним днем, а ґрунт не встигає перегрітися. Вечірній полив теж може бути корисним, якщо земля дуже пересохла.

Але пізно ввечері не варто заливати грядки надто сильно. Якщо вночі прохолодно і волога довго стоїть біля коріння або на листі, це може підвищити ризик грибкових хвороб.

Оптимально поливати рано-вранці або після того, як спека почала спадати.

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Чому не варто поливати вдень

Денний полив у сильну спеку — одна з найчастіших помилок. Вода швидко випаровується, а рослина отримує менше користі. Якщо вода холодна, різкий перепад температур може стати стресом для коріння.

Особливо небажано поливати по листю в сонячний день. Краще спрямовувати воду під корінь, щоб вона потрапляла саме туди, де потрібна рослині.

Якою водою поливати рослини

У спеку не варто поливати город крижаною водою зі свердловини, колодязя або шланга, який довго лежав на сонці. Дуже холодна вода може шокувати коріння, а надто гаряча вода зі шланга — пошкодити рослини.

Найкраще використовувати відстояну воду, яка нагрілася до комфортної температури. Якщо вода стоїть у бочці, перед поливом варто перевірити, чи вона не перегрілася.

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Поливати під корінь чи по листю

У спеку більшість городніх культур краще поливати під корінь. Так вода швидше потрапляє до рослини і менше випаровується. Полив по листю краще залишити для прохолодного ранку, якщо він справді потрібен.

Помідори, огірки, перець, баклажани й кабачки не люблять, коли листя довго залишається мокрим. Це може сприяти хворобам, особливо якщо посадки густі й погано провітрюються.

Скільки води потрібно городині

Краще поливати рідше, але глибше, ніж щодня змочувати лише верхній шар ґрунту. Якщо вода не доходить до коріння, рослина все одно страждатиме від нестачі вологи.

Поверхневий полив також змушує коріння триматися ближче до поверхні. У спеку такий ґрунт швидко пересихає, і рослина стає ще вразливішою.

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Як зрозуміти, що рослинам бракує води

Якщо листя в’яне, скручується, стає млявим, а ґрунт сухий на кілька сантиметрів углиб, рослинам може бракувати вологи. Але важливо не плутати нестачу води з перегрівом.

Іноді в спеку листя прив’ялює вдень, але ввечері знову відновлюється. Якщо після заходу сонця рослина виглядає краще, не завжди потрібно одразу заливати грядку.

Чим небезпечний надмірний полив

Залити город у спеку теж легко. Якщо ґрунт постійно мокрий, коріння може страждати від нестачі кисню. Рослини жовтіють, слабшають, а плоди можуть тріскатися або гнити.

Особливо небезпечний надмірний полив для помідорів. Після довгої посухи різка велика кількість води може призвести до розтріскування плодів.

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Як зберегти вологу в ґрунті

Щоб не поливати город без кінця, можна використати мульчу. Скошена трава, солома, компост або інший органічний матеріал допомагають ґрунту довше залишатися вологим і не перегріватися.

Мульча також зменшує утворення твердої кірки після поливу. Завдяки цьому вода краще проникає в землю, а коріння отримує більше повітря.

Чи треба розпушувати землю після поливу

Якщо ґрунт після поливу швидко береться кіркою, його варто обережно розпушити. Але робити це потрібно неглибоко, щоб не пошкодити коріння.

Розпушування допомагає зменшити випаровування вологи й покращує доступ повітря до коренів. Якщо грядка замульчована, потреба в розпушуванні зазвичай менша.

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Як поливати різні культури у спеку

Огірки люблять регулярний полив, але не крижану воду. Якщо їм бракує вологи, плоди можуть ставати гіркими, а листя — жовтіти.

Помідори краще поливати рідше, але глибше, під корінь. Їм не подобається постійно мокре листя і різкі перепади вологості.

Перець і баклажани потребують стабільної вологи, але не терплять заболочення. Кабачки й гарбузи мають велику листову масу, тому у спеку можуть потребувати більше води, але також краще поливати їх під корінь.

Чого не варто робити у спеку

Не поливайте город у самий розпал дня, якщо немає крайньої потреби. Не лийте холодну воду прямо на розпечений ґрунт і не змочуйте листя під палючим сонцем.

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Також не варто поливати «потроху, але часто», якщо вода не доходить до коріння. Такий полив створює лише видимість догляду, але рослини все одно можуть страждати.

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