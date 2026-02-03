Не робіть цього з газоном у лютому: помилка, через яку трава стає рідшою

Газон

Газон після зими буде густішим і здоровішим, якщо садівники утримаються від одного поширеного кроку в лютому — раннього косіння. Експерти застерігають: надмірний поспіх може лише нашкодити траві.

Про це повідомило видання Express.

Як пояснює експертка Woodland Trust Лорін Віттл, наприкінці зими газон лише виходить зі стану спокою після морозів. У цей період трава починає активно поглинати поживні речовини з ґрунту, накопичуючи енергію для зміцнення коренів і подальшого росту. Саме ці резерви дозволяють навесні сформувати щільний і стійкий трав’яний покрив.

Попри бажання навести лад у саду якомога раніше, косіння в лютому створює для газону додатковий стрес. Через це трава не встигає накопичити необхідні ресурси, стає слабкішою та може витончуватися протягом усього сезону.

Фахівці радять відкладати перше косіння щонайменше до середини березня. Орієнтиром мають бути погодні умови: денна температура повинна стабільно перевищувати +8 °C, а ґрунт прогрітися щонайменше до +6 °C. Якщо земля під ногами ще м’яка й волога, з косаркою краще не поспішати.

Після зими рекомендують зрізати лише мінімальну частину верхівок трави. Надто низьке косіння підвищує ризик появи лисин і нерівностей на газоні.

«Якщо садівники будуть терплячими та почекають трохи довше, перш ніж прибирати у своєму саду, то у вас буде гарна густа та здорова трава протягом усього року», — йдеться в статті.

