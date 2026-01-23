ТСН у соціальних мережах

309
2 хв

Не робили ремонт кухні 20 років — виявляється, ви у тренді: дивовижне дизайнерське рішення 2026, яке знову актуальне

Хочете освіжити кухню, але не плануєте великий ремонт? Є простий спосіб вдихнути у неї нове життя — зробити простір затишним, стильним і по-справжньому сучасним.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Дизайнерські рішення для кухні 2026 року

Дизайнерські рішення для кухні 2026 року / © pexels.com

Як не дивно, останні тренди кухонного дизайну відходять від холодного мінімалізму і порожніх, стерильних поверхонь. Сьогодні у моді «жива» кухня: замість закритих шаф і глухих фасадів — відкриті полиці, де посуд, крупи та кухонне приладдя стають частиною інтер’єру. Але як поєднати красу і порядок, щоб простір не виглядав хаотично?

Головна ідея проста: перетворіть полиці на естетичний «організований склад», де кожна баночка має своє місце. Відкриті шафи повинні радувати око, а не викликати бажання все прибрати.

Почніть з ревізії запасів: прозорі скляні банки — найкращий спосіб надати кухні стильного вигляду без витрат на нові меблі. Групуйте крупи, макарони та насіння за кольорами чи розмірами — ряд однакових баночок з рисом, сочевицею та пастою створює відчуття гармонії, порядку і домашнього тепла одночасно.

Не забувайте про дрібниці — саме вони роблять кухню дорогою на вигляд. Текстиль і аксесуари грають ключову роль: рушники, підв’язки для штор, губки та ганчірки можна підібрати в одному кольорі або теплій палітрі. Навіть маленька серветка для столу, яка гармоніює з основними відтінками кухні, миттєво піднімає загальне враження.

Щоб додати атмосфері ще більше затишку і стилю «як у американських фільмах», декоруйте банки та кухонне приладдя: бантики з мотузки чи стрічок, милі етикетки або ручні підписи перетворюють звичайні скляні ємності на маленькі арт-об’єкти, які роблять кухню живою і надзвичайно привабливою.

309
