Не ростуть, а в'януть: які кімнатні квіти не можна ставити на одному підвіконні

Ці кімнатні рослини абсолютно не уживаються поруч, вони можуть убити одна одну за кілька днів.

Напевно, багато хто зіштовхувався з проблемою незрозумілої загибелі квітів. Начебто, і правильний догляд, і вчасний полив, підкормка, достатньо освітлення, а квіти хворіють, не квітнуть і гинуть. Професійні флористи у такому випадку рекомендують звертати увагу на сусідні рослини, які можуть негативно впливати одна на одну. Розповідаємо, які квіти не варто ставити на одне підвіконня, щоб вони не хворіли.

Які кімнатні рослини не можна ставити на одне підвіконня

Фіалка й запашний горошок, конвалія. Фіалка не зносить важких різких запахів, якими вирізняються ці квіти. Аромат горошку негативно впливає на фіалку, вона може часто хворіти. А конвалія взагалі може убити цю квітку за кілька днів.

Фіалка не зносить важких різких запахів, якими вирізняються ці квіти. Аромат горошку негативно впливає на фіалку, вона може часто хворіти. А конвалія взагалі може убити цю квітку за кілька днів. Антуріум і спатифілум. Назви цих рослин перекладаються як "чоловіче" та "жіноче щастя". Таке сусідство може погубити ці рослини. Якщо вони стоять поруч, їхні бутони починають в’янути й опадати.

Назви цих рослин перекладаються як "чоловіче" та "жіноче щастя". Таке сусідство може погубити ці рослини. Якщо вони стоять поруч, їхні бутони починають в’янути й опадати. Каланхое, молочай і лілія з трояндою. Перші дві рослини розмножуються насінням і є вкрай шкідливими для других, оскільки поглинають багато повітря. Тому таке сусідство може спричинити хворобу троянди та лілії. До того ж, молочай виділяє отруйний сік, його взагалі краще тримати окремо від інших кімнатних рослин.

Перші дві рослини розмножуються насінням і є вкрай шкідливими для других, оскільки поглинають багато повітря. Тому таке сусідство може спричинити хворобу троянди та лілії. До того ж, молочай виділяє отруйний сік, його взагалі краще тримати окремо від інших кімнатних рослин. Папороть взагалі не любить сусідства з усіма квітучими рослинами. Їхній різкий запах погано впливає на її ріст та розвиток, тому папороть варто ставити окремо від троянд, фіалок, орхідей тощо.

взагалі не любить сусідства з усіма квітучими рослинами. Їхній різкий запах погано впливає на її ріст та розвиток, тому папороть варто ставити окремо від троянд, фіалок, орхідей тощо. Кактуси також не переносять сусідства з квітучими та пахучими кімнатними рослинами.

також не переносять сусідства з квітучими та пахучими кімнатними рослинами. Орхідеї. Цю квітку не рекомендується ставити на одне підвіконня з каланхое, фікусом, драценою та бегонією.

Читайте також:

Які овочі треба сіяти вже у лютому, щоб якнайшвидше отримати перший урожай

Коли обрізати дерева 2024 року: чи можна це робити наприкінці зими

Розсада виросте міцною й високоврожайною: як і коли садити насіння капусти 2024 року