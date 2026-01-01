Не ризикуйте шкірою: дерматологи назвали 4 ознаки зіпсованої косметики

Косметика / © Credits

Використання прострочених косметичних засобів може становити ризик для здоров’я шкіри — від подразнень до бактеріальних інфекцій. Дерматологи наголошують: навіть якщо продукт виглядає майже новим, з часом він може втратити ефективність або стати небезпечним.

Лікарки Чиказької клініки косметичної хірургії та дерматології — Керолін Джейкоб та Соломія Грущак — пояснили, за якими ознаками можна визначити, що косметичний засіб уже не варто використовувати, а також які продукти є найбільш ризикованими після завершення терміну придатності.

За словами Керолін Джейкоб, після завершення терміну придатності засоби не проходили перевірку на безпеку та ефективність. Це означає, що продукт може не працювати так, як заявлено, або ж спричиняти небажані реакції.

Фахівчиня наголошує: шкіра є найбільшим органом людини, тож догляд за нею має бути системним і безпечним. Використання свіжих та правильно збережених засобів — одна з базових умов такого догляду.

Чотири ознаки, що косметичний засіб зіпсувався

Перевіряючи косметичку або шафку у ванній, дерматологи радять звертати увагу на такі зміни:

Зміна текстури.

Якщо засіб розшарувався, став зернистим, з’явилися грудки або жирові включення, його слід негайно викинути.

Неприємний або нетиповий запах.

Кислий, згірклий чи металевий запах є чіткою ознакою псування. Особливу небезпеку це становить для сонцезахисних кремів, які у такому стані можуть не забезпечувати належного захисту від ультрафіолету.

Погіршення ефективності.

Якщо макіяж утратив пігментацію, а очищувальні або мийні засоби майже не піняться, це свідчить про зниження їхніх властивостей.

Зміна кольору.

Особливо уважними варто бути з антиоксидантними продуктами, зокрема сироватками з вітаміном С. Потемніння або інші зміни кольору означають, що формула стала нестабільною.

Продукти, які категорично не можна використовувати після закінчення терміну придатності

Дерматологи виділяють кілька категорій косметики, що становлять підвищений ризик.

Косметика для очей.

Туш, рідкі підводки та кремові тіні мають водну основу і часто контактують зі слизовою. У прострочених продуктах легко розмножуються бактерії, що може призвести до ячменю, кон’юнктивіту або подразнення. Соломія Грущак окремо наголошує: якщо була інфекція очей, макіяж потрібно викинути навіть раніше, щоб уникнути повторного зараження.

Засоби з активними інгредієнтами.

Сироватки з вітаміном С, ретиноїди, AHA та BHA-кислоти швидко руйнуються при контакті з повітрям і світлом. Після окислення вони стають менш ефективними й можуть викликати подразнення.

Сироватки після процедур та засоби від акне.

Такі продукти зазвичай наносять на пошкоджену або чутливу шкіру. Якщо вони забруднені або прострочені, зростає ризик інфекцій і запальних реакцій.

Лікарка зазначає: раптове поколювання, печіння, почервоніння чи лущення після нанесення — це сигнал негайно припинити використання засобу.

Скільки насправді зберігається косметика

За умови правильного зберігання — у прохолодному, сухому місці — косметичні засоби можуть служити в межах рекомендованих термінів. Водночас зберігання у ванній кімнаті з високою вологістю та поганою вентиляцією скорочує їхній строк придатності.

Догляд за шкірою:

сироватки з вітаміном С — 3–6 місяців

ретиноїди — 6–12 місяців

AHA та BHA — 6–12 місяців

зволожувальні й очищувальні засоби — до 12 місяців

сонцезахисний крем — лише до дати, зазначеної виробником

Макіяж:

туш — близько 3 місяців

рідка підводка — 3–4 місяці

кремові та рідкі тональні основи — 6–12 місяців

консилер — 6–12 місяців

помади — 12–18 місяців

порошкові продукти — 18–24 місяці

Окремо фахівці застерігають: косметика з «натуральними» формулами або без консервантів зазвичай псується швидше, тож її потрібно перевіряти частіше.

Дерматологи радять регулярно переглядати вміст косметички — саме там найчастіше накопичуються напівпорожні або забуті засоби, які з часом можуть становити загрозу для здоров’я шкіри.

